Real larga na frente do Atlético no clássico de Madrid pela Champions

Em clássico na cidade de Madrid, nesta terça-feira, 4, o Real Madrid deu um passo na direção das quartas de final da Champions League. No Santiago Bernabéu, os donos da casa venceram por 2 a 1 o rival Atlético de Madrid e largaram na frente em encontro válido pelas oitavas. Com isso, os merengues jogam pelo empate na decisão da volta, no Metropolitano.

Antes da bola rolar, o Real Madrid ganhou a boa notícia da titularidade de Valverde, antes dúvida para o confronto. A presença do uruguaio se justificou com três minutos de jogo. Mesmo atuando de lateral, Valverde serviu Rodrygo com lindo passe. O brasileiro carregou para o meio e chutou na costura, abrindo o placar.

O gol não desestabilizou o Atlético de Madrid, que conseguiu se manter no jogo e passou até a controlar as ações em determinado momento. O brasileiro Lino teve uma boa chance de empatar, mas acabou travado por Valverde. Aos 32 minutos, no entanto, brilhou a estrela de Julián Álvarez. O argentino aproveitou o espaço à esquerda da grande área e marcou um golaço, no ângulo de Courtois.

O início do segundo tempo parecia controlado para o lado colchonero, mas só parecia. Aos nove minutos, Brahim Díaz aprontou pela esquerda da defesa atleticana, driblou Giménez e chutou cruzado para recolocar o Real Madrid na frente.

As duas equipes alternaram o domínio na reta final, mas com maior volume de jogo para o lado merengue, que conseguiu com frequência a área dos visitantes. Nos acréscimos, em saída errada, Giménez escorregou e quase deixou Vinicius livre para o terceiro.

PSV 1 x 7 Arsenal

O Arsenal já está com os dois pés nas quartas de final da Champions League. Isso porque no primeiro encontro com o PSV, na cidade de Eindhoven, a equipe inglesa aplicou uma sonora goleada. Os gols anotador por Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard, Trossard e Calafiori garantiram 7 a 1 no placar.

Outros resultados da Champions:

Club Brugge 1 x 3 Aston Villa

Borussia Dortmund 1 x 1 Losc Lille