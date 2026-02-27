Em um roteiro que vem se repetindo nas últimas edições da Champions League, o Real Madrid e Manchester City voltam a se encontrar no mata-mata da competição. Neste ano, os clubes se enfrentam nas oitavas de final do torneio, que acontecem entre os dias 10 e 18 de março.

De um lado, chega o City, que se classificou com a oitava melhor campanha da fase de liga da Champions. Do outro, vem o embalado Real Madrid, que assegurou sua vaga nas oitavas após superar o Benfica nos playoffs. Por ter se classificado na primeira fase, os ingleses têm a vantagem de decidir no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Além do duelo, os outros jogos das oitavas foram definidos em sorteio na manhã desta sexta-feira, 27. As datas e horários das partidas ainda serão divulgados pela Uefa.