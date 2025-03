Os maiores artilheiros da história da Champions League

Cristiano Ronaldo é amplamente reconhecido como o maior artilheiro da história da UEFA Champions League, acumulando 140 gols em 183 partidas. Sua trajetória na competição é marcada por feitos impressionantes e recordes que solidificam sua posição de destaque no futebol mundial.

Publicidade

Cristiano Ronaldo comemorando – Créditos: depositphotos.com / CristianoBarni

Qual é a trajetória e conquistas de Cristiano Ronaldo na Champions League?

Ronaldo iniciou sua jornada na Champions League com o Manchester United, onde conquistou seu primeiro título em 2008. Posteriormente, transferiu-se para o Real Madrid, clube pelo qual alcançou o auge de sua carreira na competição, vencendo o torneio em quatro ocasiões (2014, 2016, 2017 e 2018). Durante sua passagem pelo clube espanhol, estabeleceu o recorde de maior número de gols em uma única edição da Champions League, marcando 17 gols na temporada 2013/14. Além disso, Ronaldo é o único jogador a ter marcado em três finais diferentes da competição.

Quais são os recordes individuais de Cristiano Ronaldo na competição?

Além de ser o maior artilheiro, Ronaldo detém outros recordes significativos na Champions League:

Mais jogos disputados: 183 partidas.

Maior número de gols na fase de mata-mata: 67 gols.

Único jogador a marcar em 11 jogos consecutivos na competição.

Esses feitos ressaltam sua consistência e capacidade de decisão em momentos cruciais.

Quem são os outros destaques da artilharia da Champions League?

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores também se destacam na artilharia da UEFA Champions League.

Lionel Messi é o segundo maior artilheiro da história da competição, com 129 gols em 163 partidas. Sua carreira na Champions League é marcada por atuações brilhantes pelo FC Barcelona, clube pelo qual conquistou quatro títulos (2006, 2009, 2011 e 2015). Atualmente, Messi continua a competir em alto nível, buscando ampliar seus números na competição.

Publicidade

Robert Lewandowski ocupa a terceira posição na lista de artilheiros da Champions League, com 101 gols em 117 jogos. O atacante polonês teve passagens de destaque pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique, conquistando o título da competição em 2020 com o clube bávaro. Lewandowski é reconhecido por sua eficiência e habilidade na finalização, características que o consolidaram como um dos principais atacantes do futebol mundial.

Qual é o ranking dos maiores artilheiros da UEFA Champions League?

Abaixo, apresentamos o ranking atualizado dos principais goleadores da história da Champions League:

Cristiano Ronaldo : 140 gols (183 jogos)

: 140 gols (183 jogos) Lionel Messi : 129 gols (163 jogos)

: 129 gols (163 jogos) Robert Lewandowski : 101 gols (117 jogos)

: 101 gols (117 jogos) Karim Benzema : 90 gols (152 jogos)

: 90 gols (152 jogos) Raúl González : 71 gols (142 jogos)

: 71 gols (142 jogos) Ruud van Nistelrooy : 56 gols (73 jogos)

: 56 gols (73 jogos) Thomas Müller : 54 gols (161 jogos)

: 54 gols (161 jogos) Thierry Henry : 50 gols (112 jogos)

: 50 gols (112 jogos) Kylian Mbappé : 48 gols (85 jogos)

: 48 gols (85 jogos) Zlatan Ibrahimović: 48 gols (124 jogos)

Observação: As estatísticas acima são baseadas nos dados disponíveis até março de 2025.

Fontes: