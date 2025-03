Quartas da Champions feminina: City e Chelsea brigam por vaga nas semifinais; onde assistir

O embate entre Manchester City e Chelsea pelas quartas de final da Champions League Feminina promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Marcado para as 17h desta quarta-feira, 19 de março de 2025, o confronto acontecerá no Manchester City Joie Stadium, na Inglaterra. As duas equipes entram em campo com formações fortes e estratégias bem definidas, buscando uma vaga na semifinal do torneio.

Com ambos os times apresentando desempenhos impressionantes nas fases anteriores, a expectativa é de um jogo equilibrado e repleto de emoções. O Manchester City, jogando em casa, busca aproveitar o apoio da torcida para superar o Chelsea, que também vem forte e determinado a avançar na competição.

Atletas do Chelsea feminino – Fonte: Instragam/@chelseafcw

Quais são as escalações para Manchester City x Chelsea?

O Manchester City entra em campo com uma formação sólida, contando com Ayaka Yamashita no gol. A linha defensiva é composta por Casparij, Aleixandri, Gracie Prior e Ouahabi. No meio-campo, Jill Roord e Hasegawa formam a dupla responsável por criar jogadas e proteger a defesa. No ataque, Fujino, Fowler e Miedema têm a missão de furar a defesa adversária, com Khadija Shaw como a principal referência ofensiva. O técnico Nick Cushing aposta na coesão e no talento individual de suas jogadoras para conquistar a vitória.

Por outro lado, o Chelsea, sob o comando da técnica Sonia Bompastor, alinha Hannah Hampton como goleira. A defesa é formada por Bright, Lucy Bronze e Bjorn, enquanto o meio-campo conta com Cuthbert, Nusken, Catarina Macário e Kaneryd. No ataque, Lauren James, Baltimore e Mayra Ramírez são as responsáveis por buscar os gols que podem garantir a classificação do time londrino.

Quem são os responsáveis pela arbitragem do jogo?

A arbitragem do confronto ficará a cargo de Désirée Grundbacher, da Suíça, com o auxílio de Linda Schmid, também suíça, e Amina Gutschi, da Áustria. O VAR será operado por Willy Delajod, da França. A presença de uma equipe de arbitragem experiente é fundamental para garantir que o jogo transcorra de forma justa e sem controvérsias.

Onde assistir Manchester City x Chelsea?

Os fãs de futebol feminino poderão acompanhar o jogo ao vivo através das transmissões do MAX e da TNT. Ambas as emissoras prometem uma cobertura completa, com análises e comentários de especialistas, proporcionando uma experiência envolvente para os espectadores.

Com tanto em jogo, o confronto entre Manchester City e Chelsea na Champions League Feminina promete ser um espetáculo de habilidade, estratégia e determinação. As duas equipes estão prontas para dar o seu melhor em busca de um lugar entre as melhores da Europa.

