Nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, o Qarabag recebe o Eintracht Frankfurt em um confronto decisivo válido pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília) no Estádio Tofig Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.

Crise e mudança no comando alemão

A partida ganha contornos dramáticos, especialmente para os visitantes. O Eintracht Frankfurt chega ao confronto imerso em uma crise interna que resultou na demissão do técnico Dino Toppmöller no último dia 18 de janeiro. Comandada agora por uma comissão técnica interina, a equipe alemã tenta superar a turbulência e a sequência de maus resultados para evitar uma eliminação precoce no torneio continental.

Qarabag defende vaga nos playoffs

Jogando em seus domínios, o time do Azerbaijão entra em campo com a missão clara de proteger sua posição na tabela. Atualmente na 22ª colocação com 7 pontos, o Qarabag ocupa o limite da zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar). Com uma campanha de altos e baixos, a equipe aposta na força de sua torcida para somar pontos fundamentais e não depender de combinações complexas na rodada final.

Situação delicada na tabela

Do outro lado, o cenário é de urgência absoluta. O Eintracht Frankfurt faz uma campanha abaixo das expectativas e ocupa apenas a 30ª posição na tabela geral, somando 4 pontos. Atualmente fora da zona de classificação, o time precisa desesperadamente da vitória fora de casa para manter vivas as esperanças de avançar à próxima fase. Um tropeço em Baku pode selar o destino do clube na elite do futebol europeu.