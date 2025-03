PSV x Arsenal: Onde assistir ao desafio impossível na Liga dos Campeões?

Arsenal e PSV se enfrentam em um jogo decisivo pelas oitavas de final da Champions League. A partida de volta ocorre no Emirates Stadium, em Londres, no dia 12 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo pela TNT e pelo serviço de streaming Max, o confronto promete ser emocionante, especialmente após o resultado expressivo do primeiro jogo.

Na partida de ida, o Arsenal garantiu uma vitória impressionante por 7 a 1, praticamente assegurando sua vaga na próxima fase do torneio. O PSV, por outro lado, precisa de um verdadeiro milagre para reverter a situação e avançar na competição. Este embate traz à tona a tradição e a rivalidade entre os dois clubes, com os Gunners levando vantagem no retrospecto.

Arsenal perde para o West Ham pela Premier League. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Quais são as prováveis escalações para o jogo.

Para o confronto, o Arsenal terá alguns desfalques importantes. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Kai Havertz e Takehiro Tomiyasu estão fora da partida. O técnico Mikel Arteta deve escalar Neto; Ben White, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Jorginho, Declan Rice e Odegaard; Sterling, Tierney e Trossard.

O PSV, sob o comando de Peter Bosz, também terá que lidar com a pressão de reverter o placar adverso. A equipe deve entrar em campo com Walter Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo e Tyrell Malacia; Veerman, Schouten e Guus Til; Johan Bakayoko (ou Perisic), Noa Lang e Luuk de Jong. A estratégia será crucial para tentar surpreender o time inglês.

Onde assistir ao jogo entre Arsenal e PSV.

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TNT, um canal fechado, e pelo serviço de streaming Max. Essa cobertura ampla garante que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe desse confronto importante. A transmissão ao vivo é uma oportunidade para ver de perto como o Arsenal tentará consolidar sua vantagem e como o PSV buscará uma reviravolta histórica.

O que esperar do confronto entre Arsenal e PSV.

Com o Arsenal em uma posição confortável após a vitória no jogo de ida, espera-se que a equipe inglesa jogue com confiança e busque controlar o ritmo da partida. No entanto, o PSV pode surpreender se conseguir ajustar sua defesa e explorar as oportunidades de contra-ataque. O jogo promete ser uma batalha tática entre Mikel Arteta e Peter Bosz, cada um buscando a melhor estratégia para alcançar seus objetivos.

Este confronto é mais um capítulo na rica história da Champions League, onde surpresas e reviravoltas são sempre possíveis. Os torcedores de ambos os lados estarão ansiosos para ver como suas equipes se comportarão em um dos palcos mais prestigiados do futebol europeu.

