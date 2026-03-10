O Paris Saint-Germain recebe o Chelsea nesta quarta-feira, 11, às 17h (de Brasília), em um confronto de peso válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O Parque dos Príncipes, na capital francesa, será o palco deste duelo decisivo que coloca frente a frente duas potências financeiras e esportivas do continente.

Como chegam as equipes

A situação dos clubes no novo formato da competição adiciona uma camada extra de expectativa. O Chelsea, comandado pelo técnico Liam Rosenior, garantiu vaga direta nas oitavas ao terminar a fase de liga na 6ª posição geral, com 16 pontos. O time inglês venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu duas na fase de liga.

Por outro lado, o PSG, sob o comando de Luis Enrique, encerrou a primeira fase na 11ª colocação, somando 14 pontos, fruto de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe francesa precisou passar pela tensa fase de playoffs, o que pode significar um elenco com maior ritmo de jogo, mas também com maior acúmulo de cansaço. O clube da capital francesa eliminou o Monaco nos playoffs, com vitória por 3 a 2 no jogo de ida e um empate por 2 a 2 na volta.

Onde assistir a PSG x Chelsea

Em um embate eliminatório onde cada detalhe pode definir a classificação, a expectativa é de um jogo tenso, estudado e de altíssimo nível técnico. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo na plataforma HBO Max.