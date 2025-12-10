A história da Champions League anda de mãos dadas ao futebol brasileiro. A competição de clubes mais importante da Europa teve diversos nomes que se destacaram ao longo dos anos e que seguem brilhando pelo Velho Continente. Alguns foram campeões, outros não, mas o que não falta é bola na rede. PLACAR lista abaixo os brasileiros com mais gols na história da Champions:

O ranking de artilheiros brasileiros na Champions League mescla nomes da atual geração com o passado. Hoje no Santos, ninguém marcou mais gols na competição que Neymar, pelo Barcelona e Paris Saint-Germain. O top 3 ainda é formado por Kaká, já aposentado, e Vinicius Jr, atualmente no Real Madrid.

Além de Vini, apenas outros dois nomes atualmente em atividade no futebol europeu aparecem na lista: Rodrygo, companheiro de Real Madrid, e Gabriel Jesus, do Arsenal. Outros 13 nomes já se aposentaram ou atuam em ligas fora do continente, como é o caso de Roberto Firmino.

Os brasileiros com mais gols na história da Champions

1) Neymar Jr. (Barcelona, PSG) – 43 gols

2) Kaká (Milan, Real Madrid) – 30 gols

3) Vinicius Junior (Real Madrid) – 29 gols

4) Rivaldo (Barcelona, Milan, Olympiacos) – 27 gols

5) Rodrygo (Real Madrid) – 25 gols

6) Jardel (Porto, Galatasaray) – 25 gols

7) Élber (Bayern de Munique, Lyon) – 24 gols

8) Gabriel Jesus (Manchester City, Arsenal) – 24 gols

9) Roberto Firmino (Liverpool) – 22 gols

10) Luiz Adriano (Shakhtar, Spartak Moscow) – 21 gols

11) Romário (PSV, Barcelona) – 20 gols

12) Hulk (Porto, Zenit) – 20 gols

13) Willian (Shakhtar, Chelsea) – 19 gols

14) Adriano (Inter de Milão) – 18 gols

15) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona, Milan) – 18 gols