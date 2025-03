Onde assistir Arsenal contra o Real Madrid na Champions Ao Vivo

O confronto entre Arsenal e Real Madrid pela Champions League Feminina promete ser um dos mais emocionantes das quartas de final. A partida de volta está marcada para o dia 26 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no icônico Emirates Stadium, em Londres. Este jogo decisivo definirá qual das duas equipes avançará para as semifinais do torneio.

No primeiro encontro, realizado no estádio Alfredo di Stéfano, o Real Madrid levou a melhor sobre o Arsenal, vencendo por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Linda Caicedo e Athenea, colocando as espanholas em uma posição vantajosa para o jogo de volta. Agora, o Arsenal precisa reverter o placar para continuar na competição.

Atletas do Real Madrid feminino – Fonte: Instagram/@realmadridfem

Onde assistir ao jogo Arsenal x Real Madrid?

Os fãs de futebol feminino poderão acompanhar o duelo entre Arsenal e Real Madrid através de diferentes plataformas. A partida será transmitida ao vivo pela TNT, canal de TV fechada, e também estará disponível no serviço de streaming Max. Para aqueles que preferem assistir online, o UOL PLAY oferece a opção de transmissão ao vivo da Champions League Feminina.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes para este confronto são aguardadas com grande expectativa. O Arsenal, sob o comando da técnica Renée Slegers, deve entrar em campo com a seguinte formação: Zinsberger no gol; Fox, Leah Williamson, Catley e McCabe na defesa; Little e Cooney-Cross no meio-campo; Bethany Mead, Russo e Mariona no ataque, com Stina Blackstenius como centroavante.

Por outro lado, o Real Madrid, liderado pelo técnico Alberto Toril, deve alinhar Misa como goleira; García, Méndez, Maëlle Lakrar e Carmona na linha defensiva; Angeldal, Toletti, Melanie Leupolz e Caicedo no meio; Bruun e Weir completando o ataque. Ambas as equipes estão preparadas para um embate intenso e estratégico.

Qual a importância deste jogo para a Champions League Feminina?

Este confronto entre Arsenal e Real Madrid é crucial, não apenas para as equipes envolvidas, mas também para o cenário do futebol feminino europeu. A Champions League Feminina é uma das competições mais prestigiadas do mundo, e avançar para as semifinais representa um marco significativo para qualquer clube. Além disso, o torneio oferece uma plataforma para as jogadoras demonstrarem suas habilidades em um palco internacional, contribuindo para o crescimento e a popularização do futebol feminino.

Com a vantagem obtida no primeiro jogo, o Real Madrid entra em campo com a confiança de que pode segurar o resultado e garantir a classificação. No entanto, o Arsenal, jogando em casa, conta com o apoio de sua torcida para buscar a virada e seguir adiante na competição. Independentemente do resultado, este duelo promete ser um espetáculo de talento e determinação.

