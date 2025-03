Onde assistir PSV x Arsenal

O embate entre PSV e Arsenal, marcado para esta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, promete ser um dos grandes destaques das oitavas de final da Champions League. A partida será realizada no Philips Stadion, em Eindhoven, às 17h (horário de Brasília). Com transmissão exclusiva pela plataforma de streaming MAX, o jogo atrai a atenção de torcedores ao redor do mundo.

Ambas as equipes chegam a esta fase da competição com campanhas sólidas e desempenhos notáveis em suas respectivas ligas. O PSV, sob o comando de Peter Bosz, busca surpreender o time inglês, enquanto o Arsenal, liderado por Mikel Arteta, tenta consolidar sua posição como um dos favoritos ao título.

Como chegam PSV e Arsenal para o jogo?

O PSV Eindhoven tem se destacado na temporada atual, mostrando um futebol ofensivo e bem organizado. A equipe holandesa conta com jogadores talentosos como Luuk De Jong e Noa Lang, que têm sido fundamentais para o sucesso do time. A defesa, liderada por Ryan Flamingo e Armando Obispo, também tem se mostrado sólida.

Por outro lado, o Arsenal chega embalado por uma campanha consistente na Premier League. Com um elenco recheado de estrelas, como Martin Odegaard e Declan Rice, o time londrino busca manter o bom momento na competição europeia. A defesa, composta por jogadores como William Saliba e Gabriel Magalhães, tem sido um dos pontos fortes da equipe.

Quais são as prováveis escalações para o confronto?

As escalações das equipes refletem a estratégia de cada treinador para o confronto. O PSV deve entrar em campo com Wálter Benitez no gol, seguido por uma linha defensiva composta por Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Mauro Junior. No meio-campo, Joey Veerman e Jerdy Schouten devem ser os responsáveis pela transição, enquanto Johan Bakayoko, Guus Til e Noa Lang atuam mais avançados. Luuk De Jong será o homem de referência no ataque.

O Arsenal, por sua vez, deve escalar David Raya como goleiro titular. A defesa contará com Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly. No meio-campo, Martin Odegaard, Thomas Partey e Declan Rice são esperados para formar o trio central. No ataque, Ethan Nwaneri, Mikel Merino e Leandro Trossard devem ser os escolhidos para buscar os gols.

Onde assistir ao jogo e quais são as expectativas?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o duelo entre PSV e Arsenal exclusivamente pela plataforma de streaming MAX. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo. O Arsenal, com sua experiência em competições europeias, pode ter uma leve vantagem, mas o PSV, jogando em casa, certamente não facilitará a vida dos ingleses.

Com jogadores talentosos em ambos os lados, o confronto promete ser um espetáculo de futebol, repleto de emoções e momentos decisivos. Os torcedores podem esperar um jogo dinâmico e disputado, com chances de gol para ambos os lados.

