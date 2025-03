Onde assistir Feyenoord x Inter

O embate entre Feyenoord e Inter de Milão marca o início das oitavas de final da Champions League, prometendo um confronto de estilos distintos. A partida de ida acontece nesta quarta-feira, 5 de março de 2025, às 13h30, horário de Brasília, no estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. O Feyenoord, que eliminou o Milan nos playoffs, busca surpreender mais uma equipe italiana. Já a Inter de Milão, com uma defesa sólida, chega como uma das melhores campanhas da fase de grupos.

Publicidade

O jogo será transmitido no Brasil pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming Max. A expectativa é de um duelo intenso, com o Feyenoord apostando em um ataque agressivo, enquanto a Inter confia em sua defesa para garantir um bom resultado fora de casa.

A Inter venceu o Milan nas duas partidas do campeonato – EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Como chega o Feyenoord

O Feyenoord traz uma novidade no comando técnico: Robin Van Persie, agora efetivado como treinador, lidera a equipe pela primeira vez na Champions League. Conhecido por sua postura ofensiva, o time holandês deposita suas esperanças em Igor Paixão, que recentemente foi mencionado na pré-lista da Seleção Brasileira por Dorival Júnior. No entanto, o Feyenoord enfrenta desafios com oito desfalques, incluindo o japonês Ueda e Timber, ambos lesionados.

Publicidade

Qual é a situação da Inter de Milão

A Inter de Milão, por sua vez, se destaca por sua forte defesa, tendo sofrido apenas um gol na fase de grupos. No entanto, enfrenta problemas na lateral esquerda, com Di Marco e seu substituto imediato, Carlos Augusto, ambos fora por lesão. Isso pode levar o técnico Simone Inzaghi a adotar uma linha de quatro defensores, com Bisseck começando a partida.

Escalações prováveis

Feyenoord : Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko e Smal; Moder, Mlambo e Ivanusec; Moussa, Igor Paixão e Carranza. Técnico: Robin Van Persie.

: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko e Smal; Moder, Mlambo e Ivanusec; Moussa, Igor Paixão e Carranza. Técnico: Robin Van Persie. Inter de Milão: Josep Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni e Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoglu e Mkhtaryan; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

O que esperar do confronto

Com estilos de jogo contrastantes, o confronto entre Feyenoord e Inter de Milão promete ser uma batalha tática. O Feyenoord, com seu estilo ofensivo, buscará explorar as fragilidades defensivas da Inter, especialmente na lateral esquerda. Por outro lado, a Inter tentará impor sua defesa sólida e aproveitar as oportunidades de contra-ataque. A presença de Van Persie no comando técnico do Feyenoord adiciona um elemento de imprevisibilidade ao jogo, enquanto a experiência de Inzaghi pode ser crucial para a Inter.

Este confronto inicial das oitavas de final da Champions League é apenas o começo de uma série de duelos emocionantes que definirão quem avançará para as quartas de final. Com ambos os times determinados a garantir um bom resultado, os torcedores podem esperar um espetáculo de futebol em Roterdã.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.