Onde assistir Club Brugge x Aston Villa

O embate entre Club Brugge e Aston Villa na Liga dos Campeões promete ser um dos mais emocionantes desta temporada. Com ambos os times mostrando desempenhos notáveis, a expectativa é de um jogo repleto de ação e estratégia. O Aston Villa, com uma campanha sólida, enfrenta o Club Brugge, que surpreendeu ao eliminar a Atalanta, a então campeã da Liga da Europa.

O Aston Villa chega a este confronto com um histórico respeitável na competição, enquanto o Club Brugge busca consolidar sua posição entre os grandes do futebol europeu. A partida, marcada para o dia 4 de março de 2025, será transmitida ao vivo pelo canal TNT e pelo serviço de streaming Max, às 14h45, horário de Brasília.

Club Brugge vence a Atalanta. Fonte: instagram / @clubbrugge

Quais são as expectativas para o jogo?

O Aston Villa é considerado favorito pelas casas de apostas, mas o Club Brugge não deve ser subestimado, especialmente jogando em casa. A equipe belga mostrou resiliência e capacidade de surpreender adversários mais fortes, como demonstrado em sua vitória sobre a Atalanta. Com odds atraentes para ambos os lados, os apostadores estão atentos às oportunidades que este jogo oferece.

Desempenho recente das equipes

O Club Brugge vem de uma sequência de jogos desafiadora, com apenas duas vitórias nos últimos cinco confrontos. No entanto, a moral da equipe está elevada após a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Aston Villa tem mostrado consistência, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, incluindo vitórias importantes contra times como Chelsea e empates contra o Liverpool.

Qual é a provável escalação dos times?

O Club Brugge deve manter a formação que garantiu sua vaga nas oitavas, com Mignolet no gol e uma defesa composta por Seys, Mechele, Ordonez e De Cuyper. No meio-campo, Jashari, Onyedika, Talbi, Vanaken e Tzolis devem apoiar o atacante Jutgla. O técnico Nicky Hayen espera que essa formação continue a trazer bons resultados.

O Aston Villa, sob o comando de Unai Emery, deve entrar em campo com força total. A equipe deve contar com Martinez no gol, e uma linha defensiva formada por Cash, Konsa, Mings e Digne. No meio, McGinn, Tielemans, Rogers e Ramsey devem criar oportunidades para os atacantes Morgan Rogers e Watkins.

Histórico e estatísticas

Este será apenas o segundo encontro entre Club Brugge e Aston Villa nesta temporada. No primeiro confronto, o Club Brugge saiu vitorioso com um gol de pênalti. As estatísticas mostram que o Aston Villa tem uma média de 1.6 gols marcados por jogo na Liga dos Campeões, enquanto o Club Brugge marca em média 1.2 gols. A defesa do Aston Villa também se destaca, sofrendo apenas 0.8 gols por partida.

Com odds competitivas e um histórico recente favorável, o Aston Villa é visto como o favorito para vencer. No entanto, o Club Brugge, jogando em casa, pode novamente surpreender. Independentemente do resultado, o confronto promete ser um espetáculo para os fãs de futebol.

