A fase de liga da UEFA Champions League chega ao seu momento culminante nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Em um confronto de alta tensão no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli recebe o Chelsea. A bola rola às 17h (horário de Brasília) pela 8ª e última rodada, definindo o futuro de ambas as equipes na principal competição europeia.

Cenário dramático para os italianos

A partida é tratada como uma final antecipada para os donos da casa. Sob o comando de Antonio Conte, o Napoli vive uma situação delicada: ocupa a 25ª colocação com apenas 8 pontos, estando momentaneamente fora da zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar). Para evitar uma eliminação precoce, o time italiano precisa obrigatoriamente vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para entrar no grupo dos 24 melhores e seguir vivo no torneio.

Chelsea mira vaga direta nas oitavas

Do outro lado, o cenário é mais confortável, mas exige atenção máxima. O Chelsea chega à Itália na 8ª posição com 13 pontos. O objetivo dos ingleses é claro: manter-se no G-8 para garantir a classificação direta às oitavas de final. Um tropeço fora de casa pode custar caro e empurrar os Blues para a perigosa fase de playoffs, o que adicionaria dois jogos eliminatórios ao calendário da equipe.

Onde assistir a Napoli x Chelsea

O confronto decisivo terá ampla cobertura para o público brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT (TV fechada) e via streaming pela plataforma Max.