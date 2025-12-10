Em uma noite de tensão nesta quarta-feira, 10, no estádio Santiago Bernabéu, o Manchester City superou o Real Madrid por 2 a 1, de virada, em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O resultado agrava a situação do técnico Xabi Alonso, que viu sua equipe desperdiçar inúmeras oportunidades e sair de campo sob vaias de sua própria torcida, enquanto os ingleses escalam a tabela de classificação.

Virada relâmpago define o primeiro tempo

O jogo começou com o Real Madrid tentando impor seu ritmo e apagar a má impressão dos resultados recentes. A estratégia inicial funcionou e, aos 28 minutos, a pressão surtiu efeito. Bellingham fez boa jogada pelo meio e serviu Rodrygo na direita; o brasileiro invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar, marcando seu quinto gol em dez jogos contra o rival inglês.

No entanto, a vantagem merengue durou pouco. O Manchester City, demonstrando frieza, encontrou o empate apenas oito minutos depois. Após cobrança de escanteio e cabeçada de Gvardiol, Courtois deu rebote e o jovem O’Reilly não perdoou, igualando o marcador. A virada veio ainda antes do intervalo, aos 43 minutos. Haaland sofreu pênalti de Rudiger e ele mesmo cobrou, deslocando o goleiro para marcar seu primeiro gol atuando no Bernabéu e levar a vantagem para o vestiário.

Desperdício e pressão insustentável

A segunda etapa foi um retrato do nervosismo que ronda o Real Madrid na temporada. Precisando do resultado, o time da casa criou chances claras, mas falhou na definição. O lance mais emblemático ocorreu aos 50 minutos, quando Bellingham, cara a cara com o gol, tentou uma cavadinha e mandou para fora. Enquanto isso, Courtois operava milagres lá atrás, salvando finalizações de Cherki e Doku para manter o Real vivo no jogo.