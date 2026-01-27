A fase de liga da UEFA Champions League chega ao seu momento decisivo nesta quarta-feira, 28. O lendário estádio de Anfield será o palco do confronto entre Liverpool e Qarabag, válido pela 8ª e última rodada desta etapa da competição. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília), em um duelo que opõe um gigante europeu já consolidado no topo da tabela contra uma equipe que busca fazer história e garantir sua sobrevivência no torneio continental.

Anfield como fortaleza para os Reds

O Liverpool entra em campo em uma situação confortável, mas com ambições claras. Ocupando a 4ª colocação na tabela geral com 15 pontos, fruto de uma campanha sólida com cinco vitórias e duas derrotas, o time inglês busca selar sua classificação direta para as oitavas de final, privilégio reservado aos oito primeiros colocados.

A comissão técnica e a imprensa inglesa tratam a vaga direta como obrigação para evitar os playoffs, que representariam duas partidas extras de alto desgaste em um calendário já congestionado. Jogando diante de sua torcida, os Reds são amplamente favoritos e devem impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais para evitar qualquer surpresa e confirmar sua posição entre a elite europeia.

O sonho do Qarabag segue vivo

Do outro lado, o Qarabag chega à Inglaterra com a missão de resistir à pressão de Anfield. O time azeri faz uma campanha digna, ocupando a 18ª posição com 10 pontos (três vitórias, um empate e três derrotas). Esta pontuação coloca a equipe na zona de classificação para os playoffs (do 9º ao 24º lugar).

No entanto, qualquer deslize pode custar posições valiosas no chaveamento ou até mesmo colocar em risco a vaga, dependendo da combinação de resultados da rodada. Para os visitantes, pontuar na Inglaterra seria um feito heroico e fundamental para suas pretensões de seguir vivo na maior competição de clubes do mundo. Um empate seria celebrado como uma vitória, dada a disparidade técnica e o fator casa.

Onde assistir a Liverpool x Qarabag

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão através da TNT Sports (TV fechada) e do serviço de streaming Hbo Max.