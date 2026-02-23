A noite desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, reserva um encontro decisivo no histórico estádio San Siro. A Inter de Milão recebe o surpreendente Bodo/Glimt em confronto válido pelas oitavas de final da UEFA Champions League. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), colocando à prova a tradição italiana contra a ascensão do futebol norueguês.

Favoritismo e pressão no San Siro

A Inter entra em campo carregando o peso do favoritismo e a responsabilidade de avançar. Para o gigante europeu, a classificação diante de um adversário com menor investimento é vista como obrigação. A expectativa é de uma postura dominante dos donos da casa, buscando construir um placar elástico para viajar à Noruega com tranquilidade no jogo de volta.

Já para o Bodo/Glimt, alcançar esta fase da competição representa um feito histórico. O clube norueguês joga sem a mesma pressão por resultados, assumindo a posição de franco-atirador. A estratégia deve focar em suportar a pressão inicial e explorar a velocidade, ciente de que um gol fora de casa pode ser determinante para a definição da vaga.

A solidez da Inter sob comando de Chivu

Os Nerazzurri chegam ao mata-mata após uma campanha consistente na fase de liga. Sob o comando do técnico Cristian Chivu, a equipe garantiu a 10ª colocação geral, somando 15 pontos com um retrospecto de cinco vitórias e três derrotas. Sem registrar empates na fase anterior, o time demonstra um estilo de jogo agressivo e vertical, característica que deve ser mantida para furar o bloqueio nórdico.

O desafio histórico do Bodo/Glimt

Do outro lado, o Bodo/Glimt vive o ápice de sua trajetória internacional. Classificado na 23ª posição com 9 pontos, o time treinado por Kjetil Knutsen é a prova de que a organização tática pode equilibrar forças contra orçamentos milionários. Conhecidos pela resiliência e velocidade nos contra-ataques, os noruegueses tentam surpreender a Europa mais uma vez, buscando levar a decisão viva para seus domínios.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar a decisão, a partida terá ampla cobertura. No Brasil, a transmissão fica por conta do SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming). Nos Estados Unidos, o jogo será exibido pelo Paramount+.