O sorteio dos confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27 acontece nesta quinta-feira, 27, às 13h (de Brasília). O evento acontece na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, e será transmitido no Youtube da TNT Sports e na HBO Max.

As últimas equipes classificadas para a fase de liga foram definidas após os confrontos da última quarta-feira.

O formato segue as últimas duas edições. Com o fim da fase de grupos, todos os times estão na mesma tabela. O sorteio define os oitos confrontos que cada equipe irá realizar.

Como funciona o torneio

As 36 equipes classificadas são dividias em quatro potes, baseados em rankings da Uefa. Cada time terá que enfrentar dois adversários de cada pode, totalizando as oito partidas.

Times do mesmo país não podem se enfrentar e cada equipe pode enfrentar no máximo dois clubes de uma mesma nação. Por exemplo, o Barcelona não pode enfrentar espanhóis e só pode jogar até duas partidas contra ingleses.

Cada equipe precisa disputar quatro partidas em casa, e quatro fora. O sorteio também definirá os mandantes dos jogos.

Os oito melhores colocados avançam direto para as oitavas de final da competição. Do 9º ao 24º colocado, avançam para a fase de playoffs, em que os vencedores avançam para as oitavas. O 25º ao 36º são eliminados.

Divisão por potes

Pote 1:

PSG

Bayern de Munique

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milão

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Pote 2:

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Aston Villa

Porto

Manchester United

Brugge

Betis

PSV

Pote 3:

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar

Galatasaray

Bodo/Glimt

Fenerbahçe

Pote 4:

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