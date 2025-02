Conmebol divulga data de sorteio dos grupos da Libertadores

O sorteio que definirá os grupos da Copa Conmebol Libertadores 2025 está marcado para o dia 17 de março. Grandes clubes brasileiros como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza já garantiram suas vagas. Entretanto, Corinthians e Bahia ainda precisam superar duas fases preliminares para se juntar aos 32 participantes finais da competição.

No dia 17 de março, a Conmebol divulgará a divisão dos potes, que é feita com base no ranking da entidade para 2024. De acordo com previsões, pelo menos quatro clubes brasileiros deverão estar entre os cabeças de chave no pote 1. Este sorteio será crucial para determinar o caminho das equipes rumo ao título continental mais cobiçado da América do Sul.

Após hegemonia de Palmeiras e Flamengo, Fluminense mantém sequência de títulos brasileiros na Liberta

Quais times estão no Pote 1 da Libertadores?

Entre os times que podem ser cabeças de chave no pote 1, destacam-se Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo e Racing. Esses clubes, em geral, possuem um histórico significativo nas competições internacionais e, portanto, são favoritos para avançar na competição.

O pote 1 é crucial pois os times alocados nele têm a vantagem teórica de enfrentar adversários menos expressivos nas fases iniciais. Entretanto, surpresas são comuns na Libertadores, e a preparação dos clubes será um fator determinante para avançar nas etapas subsequentes.

Quais são as regras do sorteio da Libertadores?

O regulamento da Conmebol estipula que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, exceto se um deles vier da fase prévia. Nesse sentido, Bahia e Corinthians, caso avancem, podem integrar grupos com outros clubes brasileiros.

Essa regra tem como objetivo aumentar a diversidade dos confrontos, proporcionando aos times uma variedade de experiências e desafios durante o torneio. Além disso, ela ajuda a evitar que equipes do mesmo país se eliminem logo nas primeiras fases.

Quais são as datas importantes da Libertadores 2025?

Primeira fase: 5 e 12 de fevereiro

Segunda fase: 19 e 26 de fevereiro

Terceira fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: 17 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro (previsão)

Essas datas são determinantes para os times se programarem adequadamente, planejando estratégias de treinamento, viagem e descanso dos atletas para maximizar suas performances no decorrer do campeonato.

Quais são as chances de Corinthians e Bahia na fase preliminar?

Se Corinthians e Bahia conseguirem passar pelas fases preliminares, serão alocados no pote 4, o que geralmente implica enfrentar adversários mais fortes nos primeiros embates. A missão dessas equipes é desafiadora, porém eles contam com elencos capazes de surpreender os oponentes.

Ambos os clubes precisam consolidar seus esquemas de jogo nas etapas iniciais para evitar surpresas negativas que possam comprometer seus objetivos na competição.