O Arsenal continua imparável na Europa. Em uma noite fria no San Siro, a equipe comandada por Mikel Arteta deu mais uma demonstração de força e eficiência ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1, em partida válida pela sétima rodada da Champions League. O grande nome da partida foi o brasileiro Gabriel Jesus, autor de dois gols que pavimentaram o caminho para a sétima vitória consecutiva dos Gunners na competição.

Com o resultado, o time inglês chega aos 21 pontos, mantendo o aproveitamento perfeito, enquanto os italianos amargam a terceira derrota seguida no torneio continental.

Jesus comanda o início frenético

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal não se intimidou e começou a partida pressionando a saída de bola italiana. A postura agressiva surtiu efeito logo aos 10 minutos. Após uma troca de passes envolvente na entrada da área, Timber arriscou o chute, a bola saiu mascada e Gabriel Jesus, demonstrando puro oportunismo, se atirou na jogada para abrir o placar.

A resposta da Inter, no entanto, foi rápida. A equipe da casa adiantou suas linhas e, aos 18 minutos, encontrou o empate. Após a defesa inglesa travar duas finalizações consecutivas, a bola sobrou para Sucic. O meio-campista mostrou categoria e acertou um belo chute colocado no ângulo de Raya, sem chances de defesa.

O jogo seguiu equilibrado, com chances para ambos os lados e momentos de tensão, como um chute perigoso de Saka. Mas a eficiência do Arsenal na bola parada fez a diferença antes do intervalo. Aos 31 minutos, Saka cobrou escanteio com veneno, Trossard cabeceou na trave e, no rebote, Gabriel Jesus apareceu livre novamente para estufar as redes e recolocar os visitantes em vantagem: 2 a 1.

Controle inglês

No segundo tempo, a Inter tentou pressionar em busca do empate, criando boas oportunidades com o jovem Esposito e com Thuram, que pararam em defesas seguras do goleiro Raya. O Arsenal, por sua vez, administrou a vantagem com inteligência e explorou os espaços deixados pela defesa italiana.

A vitória foi selada com chave de ouro aos 39 minutos da etapa final. Gyokeres, que havia entrado no lugar de Jesus, recebeu em um contra-ataque rápido. A defesa da Inter interceptou parcialmente a tabela com Saka, mas a bola voltou para o sueco na entrada da área. Com frieza, o camisa 14 acertou um chute colocado no ângulo, um golaço que decretou o 3 a 1 final.

Com a liderança da primeira fase praticamente assegurada, o Arsenal receberá o Kairat na última rodada apenas para cumprir tabela e tentar manter os 100%. Já a Inter de Milão, estacionada nos 12 pontos e caindo de produção, terá uma missão difícil fora de casa contra o Borussia Dortmund para tentar melhorar seu posicionamento.