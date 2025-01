Feyenoord x Bayern de Munique: horário, escalações e onde assistir

O Feyenoord recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira (22), em partida válida pela sétima rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2024/25. O jogo promete fortes emoções e ocorrerá às 17h (horário de Brasília) no estádio De Kuip, na Holanda. Ambas as equipes estão focadas em melhorar sua posição na competição europeia este ano.

O Bayern de Munique chega ao confronto com três vitórias consecutivas, ocupando a décima posição com 12 pontos. Já o Feyenoord, enfrentando desafios, está na décima oitava posição com 10 pontos, após duas derrotas nos últimos seis jogos. A expectativa é de um embate acirrado, dado o histórico entre as equipes e a necessidade de resultados positivos por ambas as partes.

Transmissão e informações do jogo

A partida entre Feyenoord e Bayern de Munique será exibida exclusivamente pela plataforma de streaming Max. O duelo, aguardado com grande expectativa, será iniciado às 17h no famoso estádio De Kuip. Desfalques em ambos os times podem influenciar o desfecho da partida.

O Feyenoord terá ausências notáveis de Chris-Kevin Nadje, Jordan Lotomba e Bart Nieuwkoop. O técnico belga Brian Priske precisará ajustar sua estratégia para minimizar os impactos dessas perdas.

Feyenoord: Wellenreuther; Bueno, Trauner, Hancko, Smal; Stengs, Zechiel, Milambo; Moussa, Gimenez, Paixao.

Bayern: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane.

Impacto dos desfalques nas equipes

O elenco do Feyenoord está desfalcado no meio de campo devido a lesões. Quinten Timber, Hwang In-beom e Ramiz Zerrouki são dúvidas para a partida. No Bayern, o técnico Vincent Kompany não terá João Palhinha e enfrentará lesões de Hiroki Ito e Daniel Peretz, além de uma possível ausência de Sacha Boey.

Mesmo com desfalques relevantes, o Bayern possui um elenco robusto, o que pode reduzir o impacto das ausências. Ainda assim, o jogo poderá ter sua dinâmica alterada dependendo das escolhas dos técnicos.

Expectativas e retrospecto recente

Em confrontos anteriores, com apenas quatro jogos disputados, o Bayern conquistou uma vitória por 3 a 1 na mais recente. O time alemão vive um momento excepcional, com cinco vitórias seguidas, três delas com goleadas. Por outro lado, o Feyenoord apresenta uma performance irregular com vitórias, derrotas e empates.

O Bayern de Munique entra como favorito, dadas as performances recentes. Contudo, na Champions League, a imprevisibilidade é um fator a considerar, abrindo espaço para que o Feyenoord possa surpreender em seu estádio.

O que esperar da partida?

Com ambos os times motivados, o Feyenoord busca um resultado positivo que impulsione sua temporada, enquanto o Bayern pretende manter sua sequência vitoriosa. Os torcedores podem esperar um confronto emocionante e disputado.

Este jogo pode determinar significativamente as ambições de ambas as equipes na Champions League. Cada jogada será crucial na definição dos rumos da fase de grupos. O duelo promete ser um dos grandes momentos da rodada.

Para mais novidades sobre a UEFA Champions League 2024/25, continue acompanhando as atualizações e o desenrolar dos jogos desta emocionante temporada.