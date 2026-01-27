Nesta quarta-feira (28), o Eintracht Frankfurt recebe o Tottenham no Deutsche Bank Park, na Alemanha, em um confronto decisivo pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida, marcada para as 17h00 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas nesta reta final.

Frankfurt busca milagre contra eliminação

A campanha do time da casa tem sido muito abaixo das expectativas. Ocupando a 33ª colocação na tabela geral, o clube alemão soma apenas 4 pontos em sete jogos disputados. Com um retrospecto de apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, a equipe entra em campo precisando desesperadamente dos três pontos.

Para evitar a eliminação precoce, o Frankfurt não depende apenas de si. Além de vencer os ingleses, o time necessita de uma combinação complexa de resultados paralelos para tentar alcançar a zona de repescagem (playoffs), destinada aos times entre a 9ª e a 24ª posição. A pressão é imensa sobre o elenco, que joga diante de sua torcida sabendo que qualquer tropeço decretará o fim da linha na competição continental. A falta de consistência defensiva tem sido o maior obstáculo da equipe até aqui.

Spurs miram vaga direta nas oitavas

Do outro lado, o Tottenham vive um momento de confiança e solidez. O clube inglês ocupa a 5ª posição na tabela, somando 14 pontos, fruto de uma campanha consistente com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O objetivo dos Spurs nesta rodada final é claro: vencer para garantir a permanência entre os oito primeiros colocados.

Terminar no G-8 assegura uma vaga direta nas oitavas de final, evitando o desgaste físico e o risco de disputar a fase de playoffs. Com um ataque eficiente e uma defesa bem postada, o time visitante chega à Alemanha como favorito, buscando consolidar sua excelente fase no torneio e confirmar a classificação sem escalas.

Onde assistir a Eintracht Frankfurt x Tottenham

Para os torcedores que desejam acompanhar este embate decisivo, a partida terá transmissão exclusiva através da plataforma de streaming Max, que detém os direitos de exibição dos jogos da competição no Brasil. O início do confronto está agendado para as 17h00 (de Brasília).