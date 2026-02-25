A noite desta quinta-feira (26) é decisiva pela Copa Libertadores. O Deportes Tolima recebe o Deportivo Táchira no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para o confronto de volta da segunda fase da competição continental.

Valendo vaga na próxima fase

O duelo define quem avança para a terceira fase da Libertadores, a última etapa antes da fase de grupos. A classificação é tratada como prioridade por ambos os clubes, tanto pelo prestígio esportivo quanto pelas premiações financeiras significativas oferecidas pela Conmebol.

O Deportes Tolima aposta no fator casa para superar o adversário. A equipe colombiana busca impor seu ritmo de jogo e utilizar o apoio da torcida em Ibagué como um diferencial para garantir a classificação. O time tenta equilibrar a disputa da Liga BetPlay com o sonho continental, vendo no desempenho como mandante seu principal trunfo.

O desafio dos venezuelanos

Do outro lado, o Deportivo Táchira chega para a decisão com a moral elevada. A equipe venezuelana, que já superou o The Strongest na primeira fase, demonstra resiliência e experiência em competições sul-americanas. Para o jogo na Colômbia, a expectativa é de uma postura tática inteligente, buscando explorar os espaços deixados pelos anfitriões e aproveitar oportunidades de contra-ataque para surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar todos os lances desta decisão ao vivo. A partida terá transmissão pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.