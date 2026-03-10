O Sporting Cristal recebe o Carabobo nesta quarta-feira, 11, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores 2026. O confronto decisivo será realizado no estádio Alejandro Villanueva, no Peru.

Curiosamente, o palco da partida, conhecido como Matute, é a casa do rival Alianza Lima, mas foi escolhido pela diretoria do Cristal para abrigar esta fase da competição. O embate define o futuro continental das equipes: o vencedor no placar agregado avança para a cobiçada fase de grupos da Libertadores, garantindo prestígio e um importante aporte financeiro, enquanto o perdedor será transferido para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Vantagem peruana no confronto

As equipes chegam a Lima com o cenário desenhado pelo jogo de ida, disputado na Venezuela. Na ocasião, o Sporting Cristal conquistou uma vitória crucial por 1 a 0, com gol de pênalti marcado pelo experiente meio-campista Yoshimar Yotún ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, o time peruano tem a vantagem de jogar por um simples empate diante de sua torcida para assegurar a classificação.

O que esperar da decisão

Apesar da desvantagem no placar agregado, o Carabobo demonstrou força no primeiro encontro, registrando maior posse de bola e volume de finalizações. Para reverter o cenário, a equipe venezuelana precisa vencer por ao menos um gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis, ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal. A expectativa é que os donos da casa tentem controlar o ritmo do jogo, explorando os espaços que o adversário inevitavelmente deixará ao buscar o ataque.

Onde assistir ao duelo

Para os fãs de futebol que quiserem acompanhar a partida, a transmissão será feita na TV fechada pela ESPN e na plataforma de streaming Disney+.