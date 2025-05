O título inédito da Champions League é especial para o Paris Saint-Germain, conquistado neste sábado, 31, mas tem um sabor diferente para Luis Enrique. O técnico espanhol precisou superar o trauma da morte da filha Xana, em 2019, para voltar a trabalhar e se tornar bicampeão da Europa.

Publicidade

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

“Posso me considerar sortudo ou infeliz? Eu me considero sortudo. E vão me dizer: ‘mas a sua filha morreu aos nove anos’. A minha filha veio viver com a gente durante nove anos lindos. Temos mil memórias dela”.

A reflexão que faz Luis Enrique ilustra de forma única a resiliência e superação do espanhol com um trauma que o obrigou a interromper sua carreira em 2019. A morte da filha Xana, de então nove anos, vítima de um tumor ósseo.

Publicidade

Luis Enrique era técnico da seleção espanhola à época e havia pedido para se afastar do cargo para cuidar da família e acompanhar o tratamento da filha. A perda da Xana aconteceu dois meses depois. Em novembro do mesmo ano, Luis Enrique voltou ao comando da Espanha e treinou a equipe até a Copa do Mundo de 2022.

O tema não é um tabu para Luis Enrique, muito pelo contrário, o técnico faz questão de tocar no assunto e lembrar sempre que possível da filha. Foi assim em coletiva cedida ao longo da campanha na Champions, em uma nova reflexão emocionante: “Eu tenho memórias incríveis, pois minha filha gostava de festas. Tenho certeza que, onde quer que ela esteja, ela continuará festejando”.

“Me lembro de uma foto incrível que tenho com ela, na final da Champions em Berlim, depois da conquista. Ela colocando uma bandeira do Barça no gramado. Espero poder fazer o mesmo com o PSG. Minha filha não estará lá fisicamente, mas estará lá espiritualmente, e para mim é muito importante”, concluiu Luis Enrique.

Publicidade

Após a vitória contra a Inter de Milão e a conquista da Champions pelo PSG, o treinador espanhol caminhou pelo gramado com a bandeira da equipe francesa.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.