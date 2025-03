Clássico espanhol, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nas oitavas da Champions!

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam em um dos clássicos mais emocionantes da temporada. A partida de volta das oitavas de final da Champions League está marcada para o dia 12 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid. O jogo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Max, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar cada lance deste clássico espanhol.

O Atlético de Madrid entra em campo com a missão de reverter a derrota sofrida no jogo de ida, onde os merengues venceram por 2 a 1. Para avançar na competição, os colchoneros precisam de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença. A equipe enfrenta alguns desafios, como a ausência confirmada do meia Koke devido a uma lesão, enquanto Rodrigo de Paul e Lenglet são dúvidas para a partida.

Como o Real Madrid se preparou para o confronto.

O Real Madrid chega a este confronto com confiança, após garantir a vitória em casa. O técnico Carlo Ancelotti terá à disposição um elenco quase completo, com a volta de Jude Bellingham, que cumpriu suspensão no jogo anterior. A presença de Bellingham pode significar a saída de Brahim Díaz do time titular, mas a equipe está determinada a manter a vantagem conquistada no primeiro jogo.

Os merengues, liderados por estrelas como Vini Jr. e Kylian Mbappé, esperam usar sua força ofensiva para minimizar as chances do Atlético de Madrid. A defesa, comandada por Courtois e reforçada por jogadores como Antonio Rudiger, será crucial para segurar o ímpeto dos colchoneros.

Quais são as prováveis escalações para o jogo.

As escalações prováveis para o confronto refletem a força e a estratégia de cada equipe. O Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, deve alinhar com Jan Oblak no gol; Nahuel Molina, Gimenez, Le Normand e Javi Galan na defesa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, De Paul e Samuel Lino no meio-campo; e Julian Alvarez e Antoine Griezmann no ataque.

Por outro lado, o Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti, provavelmente contará com Courtois no gol; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rudiger e Ferland Mendy na defesa; Tchouameni e Camavinga no meio-campo; e Rodrygo, Jude Bellingham, Vini Jr. e Kylian Mbappé no ataque. A formação destaca a intenção dos merengues de manter uma postura ofensiva, enquanto se protegem contra os ataques do Atlético.

Onde assistir e acompanhar as emoções do clássico.

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste clássico espanhol ao vivo pelo serviço de streaming Max. A plataforma oferece uma cobertura completa da Champions League, permitindo que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe dos jogos mais importantes do torneio. Além disso, para aqueles que desejam informações adicionais e análises, o canal Lance! Futebol Internacional no WhatsApp é uma excelente fonte de conteúdo sobre os maiores times e estrelas do futebol mundial.

Este confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid promete ser um espetáculo de futebol, com duas das maiores equipes da Espanha lutando por um lugar nas quartas de final da Champions League. A expectativa é de um jogo intenso e repleto de emoção, onde cada detalhe pode fazer a diferença.

