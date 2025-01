Champions League: veja lista de todos os classificados

A fase de liga da UEFA Champions League de 2024 chegou ao fim com a conclusão da oitava e última rodada de jogos. Este momento crucial definiu quais equipes seguirão adiante para as etapas eliminatórias do torneio. Enquanto oito equipes garantiram sua vaga direta nas oitavas de final, outras precisarão disputar uma fase extra de playoffs para manter viva a esperança na competição.

Publicidade

A atenção agora se volta para o sorteio dos confrontos da fase de playoffs, que acontecerá nesta sexta-feira. Os duelos seguirão o tradicional formato mata-mata, com jogos de ida e volta, determinando quais clubes avançarão com base na soma dos placares das partidas.

Darren Staples / AFP

Quem Avançou Direto e Quem Disputará os Playoffs?

As equipes que se destacaram na fase de liga foram divididas em três categorias: aquelas que avançaram diretamente para as oitavas de final, as que disputarão os playoffs, e as que foram eliminadas. Os playoffs envolverão clubes que ficaram entre a nona e a 16ª colocação, com esses times sendo os cabeças de chave para esta etapa.

Publicidade

Avançaram diretamente para as oitavas de final: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Esses clubes aguardam ansiosamente para saber quem serão seus adversários e começar a preparar suas estratégias para os confrontos decisivos que se aproximam.

Disputarão os playoffs: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Brugge. Esses times vão lutar por uma segunda chance para avançar na competição, enfrentando adversários que tiveram um desempenho semelhante na fase de liga.

Equipas Eliminadas

Infelizmente, a campanha encerrou-se para vários clubes, que não conseguiram avançar para a fase seguinte. Estes times foram eliminados: Dínamo de Zagreb, Stuttgart, Shakhtar, Bologna, Estrela Vermelha, Sturm Graz, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys. Ainda que fora da disputa, essas equipes contribuíram para uma fase de grupos emocionante e competitiva.

Publicidade

Expectativas para a Fase de Oitavas de Final

Com a definição dos playoffs, as equipas já qualificadas para as oitavas de final aguardam ansiosas por seus adversários. Estes times têm consciência da importância desta fase do torneio, que representa o clímax da competição de clubes mais prestigiada da Europa. Espera-se surpresas e confrontos emocionantes, com a possibilidade de confrontos entre equipes de diferentes países após o sorteio.

Rodrygo, zagueiro do Real Madrid, destacou que sua melhora no desempenho está relacionada ao maior tempo de jogo, um fator importante para a motivação dos atletas em competições de alto nível. Por outro lado, o técnico do Manchester City expressou alívio por ter conseguido a classificação, mesmo com um desempenho abaixo do esperado em alguns momentos.

Reflexões sobre o Futuro da Temporada

À medida que as equipes se preparam para os desafios das fases finais, é fundamental observar as estratégias e ajustes feitos pelos clubes. Com a aproximação das oitavas de final, cada detalhe pode influenciar o resultado dos jogos. A UEFA Champions League não só destaca a elite do futebol europeu, mas também proporciona momentos de drama e emoção que capturam a atenção dos torcedores ao redor do mundo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.