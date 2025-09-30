Champions League: Barcelona vira maior rival não-francês do PSG

Catalães e parisienses se enfrentam na quarta-feira, 1º, pela fase de grupos da competição continental

Barcelona e Paris Saint-Germain fazem nesta quarta-feira, 1º, no Estádio Olímpico de Montjuic, um dos clássicos mais aguardados da fase de liga da Premier League. Um detalhe curioso marca este encontro: o Barça será o time não-francês que mais enfrentou o PSG.

A 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 tem início na próxima terça-feira, 30 de setembro, com a cobertura completa da TNT Sports. O HBO Max (streaming) exibe todas as 18 partidas, sendo 10 dessas com exclusividade, enquanto os canais TNT e Space (fechados) transmitem confrontos selecionados. O SBT (aberta) transmite uma partida na terça.

O Barcelona se tornará, de maneira isolada, o time não francês mais enfrentado pelo PSG, somando 16 jogos no total. A história entre as duas instituições começou nas quartas de final da Champions League de 1994/95. Na ocasião, o time parisiense levou a melhor, avançando para a etapa seguinte.

Desde então, foram 15 confrontos, sendo 14 na própria Champions e, entre esses, 10 em fase de mata-mata, transformando o duelo em uma das grandes rivalidades recentes da maior competição de clubes do planeta.

