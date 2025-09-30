  • Escudo Atlético-MG
Champions League

Champions de volta: a programação e onde assistir aos jogos

Maior competição de clubes da Europa movimentará 18 partidas nesta semana, com destaque para Barcelona x PSG; saiba tudo

Publicado por: Redação em 30/09/2025 às 09:16 - Atualizado em 30/09/2025 às 09:20
Champions de volta: a programação e onde assistir aos jogos
Barcelona, de Lamine Yamal, desafia o atual campeão Paris Saint-Germain - Josep Lago/AFP

Maior competição de clubes da Europa, a Champions League retorna nesta terça-feira, 30, com a segunda rodada da primeira fase do torneio. Ao todo, serão 18 partidas, sendo nove delas disputadas ainda na terça e outras nove na quarta, 1º de outubro.

A mais aguardada colocará frente a frente o Barcelona, atual campeão espanhol, e o Paris Saint-Germain, último vencedor da competição europeia. Ambas as equipes começaram suas campanhas com vitórias e somam três pontos.

Caçula da competição, o Kairat (saiba mais sobre a equipe do Cazaquistão) enfrenta o Real Madrid.

Também chama atenção o duelo entre Chelsea e Benfica, que colocará novamente José Mourinho, atualmente a frente do time português, diante da torcida e do clube inglês em Stamford Bridge, onde é considerado ídolo.

Confira a programação de jogos:

Terça-feira, 30

13h45: Atalanta x Brugge
Space e HBO Max

13h45: Kairat x Real Madrid
TNT e HBO Max

16: Inter de Milão x Slavia Praga
HBO Max

16h: Chelsea x Benfica
TNT e HBO Max

16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt
HBO Max

16h: Bodo/Glimt x Tottenham
HBO Max

16h: Olympique de Marselha x Ajax
HBO Max

16h: Galatasaray x Liverpool
Space e HBO Max

16h: Pafos x Bayern de Munique
HBO Max

Quarta-feira, 1º

13h45: Union Saint-Gilloise x Newcastle
TNT e HBO Max

13h45: Qarabag x Copenhagen
Space e HBO Max

16h: Arsenal x Olympiacos
HBO Max

16h: Bayer Leverkusen x PSG
HBO Max

16h: Villarreal x Juventus
HBO Max

16h: Napoli x Sporting
HBO Max

16h: Monaco x Manchester City
Space e HBO Max

16h: Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
HBO Max

16h: Barcelona x PSG
TNT e HBO Max

 

