Champions de volta: a programação e onde assistir aos jogos

Maior competição de clubes da Europa movimentará 18 partidas nesta semana, com destaque para Barcelona x PSG; saiba tudo
Maior competição de clubes da Europa, a Champions League retorna nesta terça-feira, 30, com a segunda rodada da primeira fase do torneio. Ao todo, serão 18 partidas, sendo nove delas disputadas ainda na terça e outras nove na quarta, 1º de outubro.
PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital
A mais aguardada colocará frente a frente o Barcelona, atual campeão espanhol, e o Paris Saint-Germain, último vencedor da competição europeia. Ambas as equipes começaram suas campanhas com vitórias e somam três pontos.
Caçula da competição, o Kairat (saiba mais sobre a equipe do Cazaquistão) enfrenta o Real Madrid.
Também chama atenção o duelo entre Chelsea e Benfica, que colocará novamente José Mourinho, atualmente a frente do time português, diante da torcida e do clube inglês em Stamford Bridge, onde é considerado ídolo.
Terça-feira, 30
13h45: Atalanta x Brugge
Space e HBO Max
13h45: Kairat x Real Madrid
TNT e HBO Max
16: Inter de Milão x Slavia Praga
HBO Max
16h: Chelsea x Benfica
TNT e HBO Max
16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt
HBO Max
16h: Bodo/Glimt x Tottenham
HBO Max
16h: Olympique de Marselha x Ajax
HBO Max
16h: Galatasaray x Liverpool
Space e HBO Max
16h: Pafos x Bayern de Munique
HBO Max
Quarta-feira, 1º
13h45: Union Saint-Gilloise x Newcastle
TNT e HBO Max
13h45: Qarabag x Copenhagen
Space e HBO Max
16h: Arsenal x Olympiacos
HBO Max
16h: Bayer Leverkusen x PSG
HBO Max
16h: Villarreal x Juventus
HBO Max
16h: Napoli x Sporting
HBO Max
16h: Monaco x Manchester City
Space e HBO Max
16h: Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
HBO Max
16h: Barcelona x PSG
TNT e HBO Max