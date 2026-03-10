O Bodo/Glimt recebe o Sporting nesta quarta-feira, 11, às 17h (de Brasília), no estádio Aspmyra, na Noruega. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League 2025/26 e promete um embate de estilos e realidades distintas no cenário europeu.

O desafio norueguês no Círculo Polar Ártico

A equipe da casa é a grande sensação do torneio. Classificados na 23ª posição geral com nove pontos na fase inicial, os noruegueses garantiram a vaga após eliminarem a Inter de Milão nos playoffs. O clube construiu uma campanha histórica, com vitórias notáveis contra gigantes como Manchester City e Atlético de Madrid em seus domínios. O gramado sintético e o clima hostil do Aspmyra costumam ser armadilhas perigosas para os visitantes, e o time tentará usar essa atmosfera a seu favor para construir uma vantagem antes da decisiva viagem a Portugal.

Sporting em busca da consolidação

Do outro lado, o time português desembarca na Noruega ostentando uma campanha sólida. Os Leões terminaram a fase inicial na 7ª colocação, somando 16 pontos, o que garantiu a classificação direta para as oitavas de final. Com um elenco tecnicamente superior e vivendo um momento de confiança na temporada, a equipe entra em campo com o favoritismo. Vale destacar que as equipes vivem momentos físicos diferentes: enquanto os portugueses estão no auge do calendário, os noruegueses iniciam sua temporada doméstica.

Onde assistir

O duelo de ida é crucial para as pretensões de ambas as equipes. No Brasil, a transmissão ao vivo da partida será realizada pelo pelo serviço de streaming HBO Max.