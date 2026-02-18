O Bodo/Glimt aqueceu sua torcida com uma atuação histórica na Noruega. Jogando no estádio Aspmyra, a equipe da casa não se intimidou com o peso da camisa da Inter de Milão e venceu por 3 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O time norueguês soube sofrer quando necessário, mas foi letal ao capitalizar os erros defensivos dos italianos no segundo tempo, construindo uma vantagem confortável para o confronto decisivo.

Equilíbrio e troca de golpes na etapa inicial

A partida começou com a Inter tentando impor sua hierarquia, criando chances com Lautaro Martínez logo nos primeiros minutos. No entanto, foi o Bodo/Glimt quem mostrou eficiência primeiro. Aos 20 minutos, após uma linda troca de passes envolvente na entrada da área, Fet recebeu uma deixada de letra de Hogh e finalizou no canto esquerdo para abrir o placar, explodindo o estádio em festa.

A resposta italiana foi imediata e perigosa. A Inter subiu as linhas e quase empatou aos 25, quando Darmian acertou a trave. A insistência deu resultado aos 30 minutos: após cruzamento e bate-rebate na área, a bola sobrou para Esposito, que girou rápido e empatou o jogo. O lance chegou a ser checado pelo VAR por um possível toque de mão, mas o gol foi validado, levando o duelo empatado para o intervalo.

Falhas defensivas custam caro aos italianos

O segundo tempo trouxe um cenário de pesadelo para a defesa Nerazzurri. O equilíbrio da primeira etapa desmoronou aos 61 minutos, quando um erro fatal na saída de bola condicionou o resultado. Darmian vacilou no passe, entregando a posse para o ataque norueguês. A bola chegou em Hauge, que não perdoou: bateu forte, no ângulo de Sommer, recolocando o Bodo na frente.

A Inter sentiu o golpe e, antes que pudesse se reorganizar, sofreu o terceiro. Apenas três minutos depois, aos 64, a defesa italiana foi pega desguarnecida novamente. Blomberg recebeu nas costas da zaga e serviu Hogh, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes, decretando o 3 a 1.

O técnico Cristian Chivu tentou mudar o panorama com as entradas de Thuram, Zielinski e outros, mas o Bodo/Glimt se fechou bem e administrou o resultado. Com a vitória, os noruegueses podem perder por até um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (24), no San Siro, em Milão, para avançar às quartas de final.