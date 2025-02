Benfica x Monaco: onde assistir ao jogo pela Champions

O Benfica e o Monaco retomam suas atividades no campo nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, em um dos jogos mais esperados pelos playoffs da Champions League. Em Lisboa, no imponente Estádio da Luz, as equipes medirão forças para disputar uma vaga nas oitavas de final do torneio europeu. No embate de ida, o Benfica saiu vitorioso com um gol decisivo de Vangelis Pavlidis, garantindo uma vitória crucial por 1 a 0 fora de casa.

Com uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, o Benfica, sob a orientação do técnico português Bruno Lage, chega ao jogo com confiança renovada. Por outro lado, o Monaco se recuperou de maneira espetacular ao aplicar uma goleada de 7 a 1 sobre o Nantes na Ligue 1, o que demonstra a força de sua equipe na temporada. Com tais antecedentes, o duelo promete ser disputado e imprevisível.

Jogadores do Benfica – Fonte: Instagram/@slbenfica

Retrospecto do confronto e desempenho recente das equipes

O histórico de confrontos entre Benfica e Monaco é relativamente curto, com apenas quatro partidas disputadas até o momento. O Benfica leva vantagem com três vitórias, enquanto uma partida terminou empatada. A última vez que se encontraram, o Benfica saiu vitorioso por 1 a 0, reafirmando sua superioridade até então na temporada 2024/25.

Nos últimos cinco jogos, o Benfica apresenta um desempenho impecável com cinco vitórias consecutivas. Já o Monaco alterna entre vitórias e derrotas, registrando duas vitórias, dois empates e uma derrota, o que mostra certa inconstância. Este desempenho recente pode servir como um termômetro para apostar em como as equipes vão se comportar no campo.

Quem serão os desfalques mais impactantes do jogo?

Para este confronto importantíssimo, ambas as equipes terão de lidar com desfalques significativos. Pelo lado do Benfica, o argentino Ángel Di María está fora devido a uma lesão na coxa esquerda, uma ausência considerável para o técnico Bruno Lage. Além dele, Fernando Aursnes e mais alguns jogadores fundamentais também estão no departamento médico, o que pode complicar a estratégia da equipe portuguesa.

No Monaco, a lista de desfalques inclui Aleksander Golovin, George Ilenikhena e Wilfried Singo, todos fora de combate por dores na coxa. Além disso, Al-Musrati está suspenso após ter recebido um cartão vermelho no jogo de ida. Apesar desses desfalques, o Monaco tem demonstrado resiliência e buscará superar essas adversidades nesta partida decisiva.

Como assistir ao vivo a esse duelo entre Benfica e Monaco?

Os torcedores que desejam acompanhar a partida poderão fazê-lo através da televisão ou do streaming. Para os assinantes de TV fechada, o canal Space transmitirá o jogo ao vivo. No streaming, a plataforma Max oferecerá a cobertura completa deste emocionante confronto às 17h (horário de Brasília).

Este jogo da Champions League promete momentos eletrizantes no Estádio da Luz. Com base no desempenho recente e no histórico de confrontos, os fãs de futebol certamente têm muito o que esperar desse duelo entre Benfica e Monaco, duas forças da Europa em busca de mais uma vitória crucial.

