Benfica x Barcelona: horário, escalações e onde assistir

O aguardado duelo entre Barcelona e Benfica, pela fase de liga da UEFA Champions League, promete uma partida acirrada entre duas potências do futebol europeu. A partida será realizada no icônico Estádio da Luz e pode determinar os rumos das equipes na temporada 2024/25.

Barcelona só empata por LaLga. Fonte: @fcbarcelona

O momento do Barcelona

O Barcelona chega a Lisboa após um tropeço inesperado na LaLiga, contra o Getafe, mas mantém a confiança para enfrentar o Benfica. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe catalã busca superar as ausências de jogadores importantes como Dani Olmo e Ter-Stegen, mas conta com estrelas como Raphinha e Lewandowski para comandar a ofensiva e manter a posse de bola como marca de seu esquema tático.

Iñaki Peña; Ronald Araújo, Koundé, Cubarsí, Alejandro Balde; De Jong, Pablo Martin, Casadó, Raphinha, Fermín López; Lewandowski.

A força do Benfica

Comandado por Bruno Lage, o Benfica vem embalado por uma vitória sobre o Famalicão e pela conquista da Taça da Liga, o que elevou o moral do elenco. No entanto, a equipe portuguesa enfrenta desfalques importantes, como Renato Sanches e Tiago Gouveia, que podem impactar na estratégia para equilibrar o confronto contra o forte ataque do Barcelona.

Samuel Soares; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Álvaro Fernández; Florentino Luís, Aursnes, Kökçü, Leandro Barreiro, Ángel Di María; Arthur.

Desfalques confirmados

Benfica : Renato Sanches (lesão muscular) e Tiago Gouveia (lesão no joelho).

: Renato Sanches (lesão muscular) e Tiago Gouveia (lesão no joelho). Barcelona: Dani Olmo, Ter-Stegen, Marc Bernal e Iñigo Martínez.

Onde assistir?

Os torcedores brasileiros podem acompanhar o embate ao vivo pelos canais SBT e TNT, além do streaming Max, às 17h (horário de Brasília).

Um jogo decisivo

Este confronto tem potencial para influenciar o panorama da fase de grupos da Champions League, especialmente se o Liverpool, outro integrante do grupo, tropeçar contra o Lille. Para o Barcelona, é uma chance de firmar sua liderança, enquanto o Benfica busca confirmar sua vaga nos playoffs.

Com grandes expectativas e muita pressão, o jogo entre Benfica e Barcelona promete ser um espetáculo à altura da maior competição de clubes da Europa.