Bayern x Lyon: Onde assistir ao vivo do jogo decisivo na Champions

O confronto entre Bayern de Munique e Lyon nesta terça-feira, 18 de março de 2025, promete agitar a Champions League Feminina. Ambas as equipes têm mostrado desempenhos impressionantes em suas respectivas ligas e competições europeias, tornando este confronto um dos mais aguardados da temporada. O jogo será realizado em Munique, no FC Bayern Campus Kunstrasen 1, às 17h, horário de Brasília.

O Bayern de Munique, sob o comando de Alexander Straus, tem se destacado na Frauen-Bundesliga, liderando a competição com uma defesa sólida que sofreu apenas 12 gols em 17 partidas. Além disso, a equipe bávara mantém uma sequência invicta nos últimos cinco jogos, mostrando consistência tanto no campeonato nacional quanto na Liga dos Campeões. A equipe alemã busca aproveitar o fator casa para sair na frente neste primeiro jogo das quartas de final.

Atletas do Bayern feminino – Fonte: Instagram/@fcbfrauen

Como o Lyon se preparou para este confronto?

O Lyon, por sua vez, chega a este confronto com uma campanha avassaladora na Division 1 Féminine. Sob a liderança de Joe Montemurro, o time francês não só está invicto na liga nacional, como também na Champions League desta temporada. Com um ataque poderoso que já marcou 77 gols no campeonato francês e uma defesa que sofreu apenas cinco, o Lyon se mostra uma equipe equilibrada e difícil de ser batida.

Na Liga dos Campeões, o Lyon manteve sua invencibilidade com apenas um gol sofrido em seis partidas, demonstrando sua força tanto ofensiva quanto defensiva. Nos últimos cinco jogos, a equipe marcou 25 gols, evidenciando sua capacidade de dominar os adversários e buscar a vitória a qualquer custo.

Qual é o histórico de confrontos e expectativas para o jogo?

Historicamente, Bayern de Munique e Lyon já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. Este equilíbrio nos confrontos diretos adiciona ainda mais expectativa para o duelo desta terça-feira. Com ambas as equipes em excelente forma, o jogo promete ser um espetáculo de futebol feminino, onde detalhes podem definir o vencedor.

O Bayern de Munique, jogando em casa, busca utilizar sua defesa sólida como trunfo para segurar o poderoso ataque do Lyon. Já o Lyon, com sua impressionante capacidade ofensiva, tentará impor seu ritmo e buscar a vitória fora de casa. Este confronto nas quartas de final da Champions League Feminina certamente será um teste de fogo para ambas as equipes.

Onde assistir e quais são os detalhes da partida?

Para os fãs que desejam acompanhar este emocionante confronto, a partida será transmitida ao vivo pelo DAZN. O jogo está marcado para as 17h, horário de Brasília, no estádio FC Bayern Campus Kunstrasen 1, em Munique. Com dois dos melhores times do futebol feminino em campo, este é um jogo que promete fortes emoções e um alto nível de competitividade.

Com o Bayern de Munique buscando manter sua invencibilidade em casa e o Lyon tentando continuar sua campanha perfeita na Liga dos Campeões, o duelo promete ser um dos mais emocionantes desta fase da competição. Quem sairá vitorioso neste primeiro encontro das quartas de final? A resposta virá em breve, quando as duas potências do futebol feminino entrarem em campo.

