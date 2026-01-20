A fase de liga da UEFA Champions League chega a um momento decisivo com a disputa da sétima rodada. Nesta quarta-feira, 21, o Bayern de Munique recebe o Union Saint-Gilloise na Allianz Arena, em Munique. A bola rola às 17h (de Brasília).

Gigante bávaro busca a liderança

O Bayern de Munique entra em campo em situação confortável, mas com ambições claras. Ocupando a vice-liderança com 15 pontos (cinco vitórias e apenas uma derrota), os bávaros buscam mais três pontos diante de sua torcida.

O objetivo principal é carimbar a classificação direta para as oitavas de final — restrita aos oito primeiros colocados — e garantir vantagens decisivas no chaveamento do mata-mata, evitando a fase de playoffs.

Belgas jogam a vida na competição

Do outro lado, o cenário é de urgência para o Union Saint-Gilloise. A equipe belga ocupa atualmente a 27ª posição, somando apenas 6 pontos. No atual formato da competição, apenas os times até o 24º lugar seguem vivo.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão no Brasil será realizada pela plataforma de streaming HBO Max.