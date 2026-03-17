O Barcelona recebe o Newcastle nesta quarta-feira, 18, às 14h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2025/26. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, disputada na Inglaterra, quem vencer garante vaga nas quartas de final do principal torneio de clubes da Europa.

O momento do Barcelona

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o time catalão aposta no fator casa para avançar na competição. Na fase de liga, a equipe fez uma campanha sólida, terminando na quinta colocação geral com 16 pontos, somando cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Líder do Campeonato Espanhol, o Barça carrega o favoritismo e conta com o talento de jovens como Lamine Yamal, além do possível retorno do meio-campista Gavi, recuperado de lesão, que pode ser acionado no decorrer da partida.

A ambição do Newcastle

Do outro lado, o Newcastle, treinado por Eddie Howe, busca uma classificação histórica longe de seus domínios. Para chegar às oitavas, os ingleses terminaram a fase de liga na 12ª posição, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), e precisaram superar o Qarabağ nos playoffs preliminares. A equipe britânica aposta na intensidade física e na organização tática, mas precisará superar desfalques importantes, já que jogadores como Bruno Guimarães e Sandro Tonali enfrentam problemas físicos e de saúde.

Onde assistir

O confronto decisivo terá ampla cobertura televisiva e de streaming. No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado TNT e pelo serviço Max. Para os fãs no Reino Unido, a exibição fica por conta da TNT Sports e do Amazon Prime Video, enquanto nos Estados Unidos o jogo poderá ser acompanhado pelo Paramount+.