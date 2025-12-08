A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 entra em uma etapa decisiva nesta terça-feira, 9. No Spotify Camp Nou, o Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt às 17h (horário de Brasília), em confronto que pode definir o futuro de ambos no torneio continental.
Onde assistir e contexto da partida
O duelo terá transmissão ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Max.
O confronto opõe equipes em situações distintas na tabela. O Barcelona, atualmente na 18ª posição com 7 pontos, busca uma vitória em casa para subir na classificação e garantir uma vaga mais confortável nos playoffs, ou até mesmo sonhar com o Top 8. A equipe catalã vem embalada por uma vitória de 5 a 3 sobre o Real Betis em La Liga.
Já o Eintracht Frankfurt vive um momento delicado. Ocupando a 29ª colocação com apenas 4 pontos, o time alemão precisa desesperadamente da vitória para manter vivas as chances de classificação. A equipe chega pressionada após sofrer uma dura goleada de 6 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga, transformando este jogo em uma verdadeira final.
Prováveis escalações e desfalques
O técnico Hansi Flick lida com desfalques importantes no Barça: Ter Stegen, Ronald Araújo, Gavi e Dani Olmo estão fora por lesão. Pelo lado alemão, o treinador Dino Toppmoller tenta reorganizar a equipe para buscar a sobrevivência na Europa.
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.
Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Arthur Theate, Robin Koch e Nnamdi Collins; Rasmus Kristensen, Ritsu Doan, Mahmoud Dahoud e Nathaniel Brown; Farès Chaïbi e Jean-Mattéo Bahoya; Michy Batshuayi.
