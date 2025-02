Atalanta x Brugge: onde assistir ao jogo pela Champions

O confronto entre Atalanta e Club Brugge promete grandes emoções na Champions League. Com a vantagem após a vitória polêmica no jogo de ida, o Club Brugge chega ao Gewiss Stadium para decidir sua classificação. A partida será transmitida ao vivo na terça-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília), pelos canais Space e Max.

No embate anterior, realizado no Jan Breydel Stadium, o Club Brugge conseguiu uma vitória crucial. O jogo foi bastante acirrado, culminando em um pênalti nos momentos finais que resultou no triunfo dos belgas. Agora, a Atalanta precisa reverter o resultado em casa para seguir adiante na competição.

Torcida da Atalanta – Fonte: Instagram/@gewiss_stadium_official

O desempenho dos times até aqui

O Club Brugge fez uma campanha sólida e busca surpreender ao avançar ainda mais. A vitória sobre a Atalanta veio com um gol de pênalti, confirmado após uma decisão contestada do árbitro. Enquanto isso, a Atalanta vem como campeã da Europa League e enfrenta seu maior desafio da temporada sob a liderança de Giancarlo Gasperini.

Como a Atalanta pode reverter a situação?

Para garantir a classificação, a Atalanta precisa de uma vitória expressiva nesta partida. Uma vitória por dois gols de diferença lhe dá a vaga direta. Caso vença por apenas um gol, a partida será decidida nos pênaltis. O empate ou a derrota classificam o Club Brugge.

Vitória por dois gols ou mais: Atalanta avança diretamente.

Atalanta avança diretamente. Vitória por um gol: Decisão por pênaltis.

Decisão por pênaltis. Empate ou derrota: Club Brugge avança.

Data, horário e transmissão

O espetáculo ocorre na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro. A partida terá início às 16h45, no horário de Brasília. Os fãs do futebol poderão assistir ao vivo e com exclusividade pelos canais Space e na plataforma Max.

Com a atenção do mundo voltada para esta decisão, espera-se um jogo emocionante e disputado, com ambos os clubes buscando a vaga na próxima fase da Champions League. O duelo promete ser uma grande atração para os amantes do futebol.

