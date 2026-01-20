A fase de liga da UEFA Champions League entra em sua reta final com um confronto decisivo em Bérgamo. Nesta quarta-feira, 21, a Atalanta recebe o Athletic Bilbao no Gewiss Stadium, às 17h (horário de Brasília), pela sétima rodada da competição continental. Enquanto os italianos vivem um momento positivo, os bascos chegam pressionados, precisando somar pontos.

Atalanta mira o topo da tabela

A equipe da casa faz uma campanha sólida e consistente na temporada 2025/26 da Champions. Ocupando a 5ª colocação com 13 pontos — fruto de quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota —, o time de Bérgamo entra em campo com o objetivo claro de garantir sua vaga direta nas oitavas de final.

Jogando diante de sua torcida, a expectativa é que os italianos imponham um ritmo intenso para somar mais três pontos e se manterem entre os oito primeiros colocados da tabela geral, evitando a desgastante fase de playoffs.

Athletic Bilbao joga pela sobrevivência

Do outro lado, a situação é dramática para o clube espanhol. Atualmente na 28ª posição com apenas 5 pontos (uma vitória, dois empates e três derrotas), o Athletic Bilbao está, neste momento, fora até mesmo da zona de repescagem.

Uma derrota na Itália pode complicar irreversivelmente as chances de classificação.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming HBO Max.