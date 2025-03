Aston Villa x Club Brugge: Onde assistir à batalha pela vaga nas quartas da Liga dos Campeões?

Aston Villa e Club Brugge se enfrentam no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, nesta quarta-feira, 12 de março de 2025. O jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/2025 promete ser emocionante, com início às 17h (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TNT e pelo serviço de streaming Max.

Na primeira partida, o Aston Villa conquistou uma vitória importante por 3 a 1 fora de casa, colocando-se em uma posição favorável para avançar na competição. O time inglês, que terminou a fase de grupos em oitavo lugar, conta com cinco vitórias, um empate e duas derrotas em seu histórico recente. O único desfalque para o confronto é o zagueiro Kortney Hause.

Club Brugge vence a Atalanta. Fonte: instagram / @clubbrugge

Como o Club Brugge pode surpreender.

O Club Brugge, por outro lado, chega a este confronto após uma campanha desafiadora. Terminando a fase de grupos em último lugar, a equipe belga surpreendeu ao eliminar o Atalanta nos playoffs, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. O técnico Ferrucio Valcareggi tem a vantagem de contar com todo o elenco à disposição, sem desfalques confirmados, o que pode ser crucial para tentar reverter o placar desfavorável.

Para o Club Brugge, a estratégia será fundamental. Jogar fora de casa contra um time como o Aston Villa requer não apenas habilidade, mas também uma abordagem tática que possa explorar as fraquezas do adversário. O time belga precisará ser agressivo e eficiente nas finalizações para ter chances de avançar na competição.

Quais são as prováveis escalações.

As escalações prováveis para o confronto refletem a força e a estratégia de cada equipe. O Aston Villa deve entrar em campo com Robin Olsen no gol, Axel Disasi, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Lucas Digne na defesa. No meio-campo, John McGinn, Youri Tielemans e Leon Bailey são esperados, enquanto Morgan Rogers, Jacob Ramsey e Ollie Watkins devem compor o ataque sob o comando do técnico Unai Emery.

O Club Brugge, por sua vez, deve alinhar com Albertosi no gol, Burgnich, Rosato, Cera e Facchetti na defesa. O meio-campo provavelmente será formado por Bertini, Domenghini e De Sisti, com Mazzola, Riva e Boninsegna no ataque. O técnico Ferrucio Valcareggi buscará tirar o máximo de seus jogadores para superar o desafio.

Onde assistir e mais detalhes do jogo.

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto entre Aston Villa e Club Brugge pela TNT, um canal fechado, ou pelo serviço de streaming Max. A expectativa é de um jogo disputado, com ambos os times buscando a vitória para seguir na competição europeia mais prestigiada.

Com o Aston Villa em vantagem e jogando em casa, a pressão estará sobre o Club Brugge para buscar um resultado positivo. A partida promete ser um espetáculo de futebol, com táticas bem elaboradas e jogadores talentosos em campo.

Fonte: Lance!

