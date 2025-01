AO VIVO: PSG x Manchester City pela Champions League

PSG e Manchester City se encontram nesta quarta-feira, 22, em confronto com clima de decisão pela 7ª rodada da Champions League. As duas equipes ainda lutam por uma vaga aos playoffs e o jogo no Parque dos Príncipes, Às 17h (de Brasília), pode complicar a vida dos franceses ou dos ingleses.

Os lances de PSG x Manchester City pela Champions: