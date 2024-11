Liverpool afunda o Real Madrid e segue líder 100% na Champions

O Liverpool segue imbatível na Champions League e, nesta quarta-feira, 27, dominou o Real Madrid em Anfield. A equipe inglesa venceu por 1 a 0 para seguir na liderança isolada e única com 100% de aproveitamento após cinco rodadas. A equipe espanhola, que sofreu com a ausência de Vini Jr, é apenas 24º colocado na tabela.

O desfalque de Vinicius Jr. foi muito sentido pelo Real Madrid, que viu o francês Mbappé ficar preso na marcação do jovem Conor Bradley e não conseguiu se destacar.

A intensidade do Liverpool foi amassando o Real Madrid em campo. Logo aos três minutos, Darwin Núñez chutou cruzado e deu trabalho para Courtois. Apesar da defesa, a bola passou e o zagueiro Asencio precisou salvar em cima da linha.

Courtois voltou a brilhar ainda no primeiro tempo, novamente contra Darwin, e também apareceu no segundo tempo, em milagre operado no cabeceio de Bradley. Aos sete minutos, no entanto, a rede balançou. Em bela troca de passes, o argentino Mac Allister chutou cruzado e correu para o abraço.

O Real tentou responder de forma imediata. Lucas Vázquez entrou em campo e logo no primeiro ataque sofreu pênalti. A estrela Mbappé foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro Kelleher. O Liverpool também teve pênalti a seu favor, sofrido por Salah, mas o próprio egípcio chutou para fora.

Aos 31 minutos, os Reds mataram o jogo. Em cobrança de escanteio bem ensaiada, Gakpo, que havia acabado de entrar, subiu sozinho para ampliar a vantagem inglesa.

Os lances de Liverpool x Real Madrid: