Aston Villa e Juventus empatam e ficam fora do G8

Na quinta rodada da fase de grupos da Champions League, Aston Villa e Juventus empataram sem gols no Villa Park. O resultado deixou o Aston Villa fora das posições de classificação direta para as oitavas de final, ocupando a nona posição. Ambos os times criaram chances, mas não conseguiram marcar.

Publicidade

O Aston Villa, comandado por Unai Emery, pressionou no primeiro tempo, enquanto a Juventus se recuperou no segundo. O Aston Villa agora foca na Premier League com uma partida contra o Chelsea. A Juventus, sem vitórias em três jogos na competição europeia, preocupa-se com sua posição na tabela.

Impactos do Empate para as Equipes

O empate complicou a situação do Aston Villa, que está fora do Grupo dos 8, crucial para a classificação. Empatado em pontos com o Arsenal, o Aston Villa precisa melhorar para seguir na disputa. A Juventus soma três partidas sem vencer, ficando a quatro pontos do PSG, 25º colocado. O técnico Thiago Motta busca recuperar o time na liga italiana.

Publicidade

Chances Criadas Durante a Partida

O Aston Villa dominou o primeiro tempo com chances de Ollie Watkins e Lucas Digne. Watkins parou no goleiro Michele Di Gregorio, e a cobrança de falta de Digne acertou a trave.

Aston Villa: Controle de posse, quase marcou com Watkins e Digne.

Controle de posse, quase marcou com Watkins e Digne. Juventus: Melhorou no segundo tempo, quase marcou com Francisco Conceição, mas Dibu Martínez fez uma grande defesa.

Após o intervalo, a Juventus pressionou e Conceição quase abriu o placar, mas foi parado por Martínez. O Aston Villa também teve uma chance com John McGinn, salva por Manuel Locatelli em cima da linha.

O Possível Outro Resultado

No final, o Aston Villa comemorou um gol de Morgan Rogers, rapidamente anulado por falta de Diego Carlos em Di Gregorio. A decisão polêmica manteve o placar zerado, mas o jogo foi intenso.

Publicidade

Ambas as equipes buscam melhorar seus desempenhos nos campeonatos nacionais e na Champions League, ainda disputando a classificação para as fases eliminatórias.

Aston Villa x Juventus minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.