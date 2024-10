Além de Vini Jr: brasileiros que marcaram hat-trick na Champions; veja

Desde a temporada 1992/1993, a Liga dos Campeões da UEFA tem sido um cenário onde os talentos brasileiros exibem sua habilidade em conquistar a Europa. Entre muitas atuações memoráveis, o hat-trick marcam um feito excepcional para qualquer jogador. Até 2024, 16 brasileiros conseguiram alcançar essa marca em pelo menos uma partida da competição, evidenciando suas habilidades ofensivas e presença impressionante nos principais clubes europeus.

Publicidade

Lendas como Romário, Ronaldo e Kaká abriram esse caminho, seguidos por uma nova geração de astros como Vinícius Júnior e Neymar. Realizar três gols em um jogo não apenas abrilhanta a carreira desses atletas, mas também reforça a rica herança brasileira no torneio de clubes mais prestigioso do mundo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Destaques Brasileiros na Liga dos Campeões

A trajetória dos jogadores brasileiros na Liga dos Campeões é marcada por momentos icônicos. O recente hat-trick de Vinícius Júnior pelo Real Madrid exemplifica uma sequência de atuações notáveis ao longo dos anos. Essa façanha, em uma reviravolta dramática contra o Borussia Dortmund, não só demonstra o talento individual, mas como os brasileiros ainda impactam decisivamente a Liga dos Campeões.

Com atuações espetaculares de Neymar no PSG e no Barcelona, e os feitos de Luiz Adriano no Shakhtar Donetsk, a diversidade de posições e estilos que os brasileiros dominam é clara. Cada hat-trick não apenas demonstra força ofensiva, mas também versatilidade e adaptabilidade tática.

Jogadores Brasileiros que Fizeram História

A lista de brasileiros que conquistaram hat-tricks na Liga dos Campeões é impressionante, abrangendo uma diversidade de clubes e épocas. Neymar lidera, com três hat-tricks, destacando-se no PSG e no Barcelona. Luiz Adriano também tem três hat-tricks, todos pelo Shakhtar Donetsk, mostrando sua habilidade nas competições europeias.

Publicidade

Vinícius Júnior – Real Madrid x Borussia Dortmund (2024)

Neymar – Barcelona e PSG (2017)

Neymar – PSG x Estrela Vermelha (2018)

Neymar – PSG x Istambul (2020)

Gabriel Jesus – Manchester City x Shakhtar (2018)

Gabriel Jesus – Dinamo Zagreb x Manchester City (2019)

Luiz Adriano – Borisov x Shakhtar Donetsk (2014)

Luiz Adriano – Shakhtar x Borisov (2014)

Luiz Adriano – Nordsjaelland x Shakhtar (2015)

Adriano – Inter x Porto (2004)

Adriano – Inter x Petrzalka (2005)

Rodrygo – Real Madrid x Galatasaray (2019)

Evanilson – Antuérpia x Porto (2024)

Lucas Moura – Ajax x Tottnham (2019)

Philippe Coutinho – Liverpool x Spartak Moscou (2017)

Grafite – Wolfsburg x CSKA Moscou (2009)

Jadson – Shakhtar x Basel (2008)

Kaká – Milan x Anderlecht (2006)

Ronaldinho Gaúcho – Barcelona x Udinese (2005)

Ronaldo – Manchester United x Real Madrid (2003)

Rivaldo – Milan x Barcelona (2000)

Romário – PSV x Atenas (1993)(

Impacto de Vinícius Júnior na temporada 2024

Na temporada 2024, Vinícius Júnior se consolidou como uma das principais estrelas do Real Madrid e da Liga dos Campeões. Seu hat-trick contra o Borussia Dortmund não só ajudou em uma reversão impressionante, mas também o elevou como forte candidato à Bola de Ouro. Sua performance não apenas enriquece seus troféus individuais, mas aumenta as expectativas para campanhas futuras, tanto no clube quanto na seleção brasileira.

Influência do novo formato da Liga

A temporada 2024/2025 trouxe mudanças significativas no formato da Liga dos Campeões, agora com 36 times em um único grupo realizando oito partidas cada. Este novo esquema impacta diretamente os jogadores brasileiros, oferecendo mais jogos em diferentes contextos competitivos, potencialmente aumentando suas oportunidades de brilhar.

A nova fase classificatória exige um nível de desempenho consistente para avançar às etapas subsequentes. Para os brasileiros, isso representa mais chances para atuações notáveis e oportunidades de estabelecer novos recordes na liga. Com finais estratégicas e todo um continente assistindo, as oportunidades para os brasileiros fazerem história são maiores do que nunca.