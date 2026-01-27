Nesta quarta-feira, 28, a Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, será palco de uma verdadeira decisão. O Ajax recebe o Olympiacos pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A partida, que começa às 17h (horário de Brasília), define quem avança aos playoffs da competição continental.

Decisão pela sobrevivência na Europa

O confronto carrega ares de dramaticidade para ambos os lados. Para o time holandês, a vitória é obrigatória. Ocupando a 30ª colocação na tabela geral com apenas 6 pontos (duas vitórias e cinco derrotas), o Ajax precisa triunfar em casa e torcer por uma combinação de resultados para alcançar a zona de classificação (do 9º ao 24º lugar). Qualquer outro resultado elimina o gigante de Amsterdã da temporada europeia.

Já o Olympiacos chega à Holanda defendendo a 24ª posição, a última que garante vaga na repescagem. Com 8 pontos, os gregos dependem apenas de si, mas a margem é mínima. Uma derrota permitiria que o próprio Ajax os ultrapassasse, resultando em uma provável eliminação. O técnico José Luis Mendilibar deve montar uma estratégia para conter o ímpeto dos mandantes, sabendo que um empate pode ser arriscado dependendo do saldo de gols dos rivais diretos.

Onde assistir a Ajax x Olympiacos

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Hbo Max.