A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. Nesta quinta-feira, 15 de janeiro, o Ypiranga recebe o Guarany-RS no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília) e promete ser um teste importante para ambas as equipes neste início de temporada estadual.

Situação atual das equipes no Gauchão

Ambos os times chegam para o confronto buscando a primeira vitória na competição, após estrearem com empates pelo placar de 1 a 1. O Ypiranga conquistou um ponto importante fora de casa contra o Juventude, enquanto o Guarany de Bagé empatou em seus domínios contra o Monsoon.

Com apenas um ponto somado cada, as equipes estão no meio de seus respectivos grupos nesta fase inicial. Jogando diante de sua torcida, o time de Erechim tenta fazer valer o mando de campo no Colosso da Lagoa para consolidar seu estilo de jogo. Já o Guarany viaja ao norte do estado com a missão de surpreender e pontuar longe de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Raul Cabral deve manter a base da equipe do Ypiranga que empatou na estreia. O time de Erechim, no entanto, conta com desfalques por lesão: o atacante E. Mendes de Carvalho e o defensor H. Roca Santo. Já o Guarany, comandado por Wiliam Campos, ainda busca o entrosamento ideal e pode apresentar alterações em relação ao primeiro jogo.

Provável Ypiranga: Zé Carlos; Gedeílson, Fernando, Willian Gomes e Fogaça; Walce, Lucas Marques e Estevão; Marcelinho, Taddei e Edson Cariús.

Provável Guarany-RS: Jonathan; Talles, Michel Bennech, Bruno Cardoso e Jean Carlos; Jean Martim, Marcos Antônio e Murilo; Raphinha, Tony Júnior e Welder (ou Lucão).

Onde assistir a Ypiranga x Guarany-RS

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão exclusivamente online. O jogo poderá ser assistido ao vivo através do portal ge.globo e também pelo canal oficial de GZH no YouTube.