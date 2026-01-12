A temporada do futebol no Rio de Janeiro começa a esquentar. Nesta quarta-feira (14), o Volta Redonda recebe o Boavista-RJ em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca de 2026. O confronto acontece no Estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço, com a bola rolando a partir das 17h00 (horário de Brasília).

Expectativas para a estreia

O confronto marca o início da caminhada de ambas as equipes na Taça Guanabara. Jogando em seus domínios, o Voltaço entra em campo buscando iniciar a competição com o pé direito. A estreia diante de sua torcida é vista como fundamental para as pretensões do clube no estadual, onde tradicionalmente busca incomodar os grandes e garantir vagas em competições nacionais. A expectativa é que a equipe mandante tente impor seu ritmo desde os minutos iniciais.

Do outro lado, o Boavista viaja até o Sul Fluminense com o objetivo de surpreender os anfitriões. Estreias são sempre momentos de ajuste tático, e a equipe de Saquarema tentará explorar essa dinâmica para sair de campo com um resultado positivo. Pontuar fora de casa logo na primeira rodada seria um passo importante para ganhar confiança na sequência do campeonato.

Prováveis Escalações e Desfalques

Ainda não há confirmação oficial das escalações, mas é possível projetar os times com base na pré-temporada. O Boavista, comandado pelo técnico Gilson Kleina, deve apresentar seus reforços, como o atacante Luís Henrique e o goleiro Lucas Maticolli. Já o Volta Redonda deve vir com força máxima para a estreia em casa. Até o momento, não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão para nenhuma das equipes.

Onde assistir a Volta Redonda x Boavista-RJ

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo de estreia, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva através do Premiere (sistema pay-per-view).