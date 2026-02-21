Sem dar margem para o azar, o Palmeiras impôs sua hierarquia, goleou o Capivariano por 4 a 0 na noite deste sábado, na Arena Barueri, e carimbou seu passaporte para a semifinal do Campeonato Paulista. O triunfo foi construído com uma atuação letal de Vitor Roque no primeiro tempo e consolidado com dois gols nos acréscimos da etapa final, em uma partida que também marcou a estreia do meia Jhon Arias com a camisa alviverde.
Início fulminante e segurança defensiva
A estratégia do Verdão ficou clara logo nos primeiros movimentos: resolver a parada cedo. E funcionou. Aos 5 minutos, Flaco López fez boa jogada pela direita e cruzou; a zaga bateu cabeça e a bola sobrou limpa para Vitor Roque, que dominou e bateu no canto para abrir o placar. O gol cedo, porém, fez o Capivariano sair para o jogo. O time do interior criou chances reais, exigindo intervenções cruciais do goleiro Carlos Miguel, que salvou uma finalização rasante de Carlos Eduardo e viu uma bola de Vinicius Popó passar rente ao travessão.
Passado o susto, o Palmeiras retomou o controle e foi cirúrgico. Aos 36, Piquerez evitou a saída de bola na esquerda e cruzou. A bola passou por Maurício, mas encontrou novamente Vitor Roque, que apenas tocou de canhota para ampliar. O 2 a 0 antes do intervalo trouxe a tranquilidade necessária para a equipe administrar o resultado.
Chuva, estreia e goleada no fim
O segundo tempo, sob chuva em Barueri, teve um ritmo mais cadenciado. O Palmeiras administrava a posse, enquanto o Capivariano tentava diminuir sem sucesso. O destaque ficou para a entrada de Jhon Arias aos 32 minutos, muito festejada pela torcida. Quando o jogo parecia caminhar para um placar protocolar, o Verdão acelerou nos acréscimos.
Aos 45, Felipe Anderson serviu Arias, que sofreu pênalti. Andreas cobrou com categoria e fez o terceiro. Três minutos depois, em um contra-ataque mortal puxado por Felipe Anderson, Sosa recebeu livre, driblou o goleiro e decretou a goleada. Com a vitória elástica, o Palmeiras avança com moral e agora aguarda a definição do adversário na próxima fase, enquanto volta as atenções para o duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão no meio da semana.