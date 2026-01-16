O Villa Nova, tradicional time mineiro de Nova Lima, oficializou nesta sexta-feira, 16, a venda da maior parte das ações de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Boston City Group. O grupo é liderado pelo empresário Renato Valentim, nascido em Manhuaçu, que assume a gestão com a promessa de reestruturação financeira e modernização do departamento de futebol do Leão do Bonfim. O acordo firmou uma divisão de 90% da SAF ao grupo americano, enquanto 10% permanece com o Villa Nova Atlético Clube.

A nova gestão do Villa promete foco em categorias de base, estrutura e o retorno do clube ao Módulo I do Campeonato Minheiro. Além disso, o Boston City Group assumiu uma dívida de R$ 13 milhões e criou um plano de investimento no valor de R$ 30 milhões ao longo de dez anos.

“Investir apenas dinheiro, muitas vezes, não traz os resultados positivos esperados. Nosso objetivo é gerir o clube com planejamento, processos bem definidos e, principalmente, com muita responsabilidade”, afirmou Valentim.

Rebaixado da primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2024 e em uma profunda desorganização financeira, a diretoria do Leão do Bonfim viu à crise como uma oportunidade de profissionalizar o clube. As dívidas foram renegociadas e o conselho do Villa aprovou o modelo SAF como uma forma de evitar a falência do clube.

O futuro do Leão do Bonfim

Com a oficialização da venda, o foco se volta para o planejamento esportivo dentro das quatro linhas. O principal objetivo a curto prazo é garantir o retorno ao Módulo I do .