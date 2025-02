Vasco ou Galo? Negociação por Rony causa confusão e irrita Palmeiras

A possível saída de Rony do Palmeiras causou enorme confusão e também irritou aos dirigentes do clube paulista nesta quarta-feira, 12. Depois de ter avançado para um acordo de venda ao Atlético Mineiro, o futuro do jogador passou a ficar em dúvida com a possibilidade de um “chapéu” do Vasco. Ainda não há certeza se baterá o martelo com um dos clubes ou mesmo se permanecerá em São Paulo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, integrante do programa PLACAR Aberto, a polêmica se dá pelo fato de que Rony querer jogar no Cruzmaltino. O Verdão ficou irritado por que já havia dado o “sim” à oferta do Galo.

“O Palmeiras está irritadíssimo com a postura do Rony nessa janela de transferências. O atacante recusou várias ofertas e agora se envolveu nessa polêmica Atlético-MG – Vasco. O Alviverde já tinha dado o “ok” para a oferta do Galo”, informou a jonalista.

Publicidade

“Paulo Bracks costurou toda a negociação envolvendo Rony. O Palmeiras havia aceitado a oferta. O Galo fez alguns ajustes a pedido do atacante e aguardava o ok final hoje pela manhã, o que não aconteceu. Futuro de Rony totalmente em aberto. Verde diz que não vai voltar atrás no acordo com o Galo. A ver”, explicou Raisa em outro momento.

Em entrevista ao site ge, a presidente Leila Pereira demonstrou indignação com o imbróglio, relembrando que a agremiação já havia aceitado uma oferta do Fluminense no começo do ano, posteriormente rejeitada pelo atleta.

“Ontem à noite, porém, ele e o Hércules (Júnior, representante do jogador) entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético Mineiro”, iniciou dizendo.

Publicidade

“Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos “, completou.

Segundo o site, a diretoria palmeirense avisou ao empresário do atleta que só dará sequência com a proposta do time mineiro, caso contrário seguirá cumprindo o contrato firmado até o fim de 2026.O negócio gira em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38 milhões), sendo 50% dos direitos econômicos pertencentes ao Palmeiras.

O Verdão tenta desde o fim do último ano envolver Rony em uma negociação. Além de Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco, ele também foi procurado pelo Santos. Maior artilheiro do time na história da Libertadores e multcampeão, ele chegou ao clube em 2020 comprado do Athletico Paranaense.

Nesta temporada foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira em apenas uma partida, por sete minutos, no empate por 1 a 1 diante do Água Santa pelo Campeoanto Paulista.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.