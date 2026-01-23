A noite deste sábado, 24, promete ser decisiva em Patos de Minas. Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, a URT recebe o Itabirito no estádio Zama Maciel, também conhecido como Arena DB. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) e coloca frente a frente times em momentos distintos na tabela.

Liderança e defesa sólida do Trovão Azul

A URT chega para o confronto embalada por uma campanha impecável até o momento. O time de Patos de Minas lidera isoladamente o Grupo A com oito pontos e ostenta uma defesa intransponível, sem ter sofrido gols na competição.

Na última rodada, o Trovão Azul venceu o Betim por 2 a 0, resultado que reforçou sua condição de candidato à classificação para as fases finais.

Jogando diante de sua torcida no Zama Maciel, o objetivo é manter a invencibilidade e fazer valer o mando de campo. A equipe aposta na solidez defensiva e no apoio da arquibancada para somar mais três pontos e se consolidar ainda mais no topo da tabela.

Itabirito busca estabilidade

Do outro lado, o Itabirito chega com a moral renovada após conquistar uma vitória fundamental fora de casa. O triunfo por 1 a 0 sobre o Uberlândia, com um gol nos minutos finais, foi vital para o Gato do Mato respirar na competição.

Após um início difícil, a equipe busca agora uma sequência positiva para se afastar de qualquer risco de rebaixamento e brigar por posições intermediárias.

Para os visitantes, o desafio é quebrar a defesa da URT e provar que podem competir em alto nível contra um dos melhores times do campeonato. A expectativa é de uma equipe organizada taticamente, tentando explorar os contra-ataques para surpreender os donos da casa.

Onde assistir

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo entre URT e Itabirito, a partida terá ampla cobertura digital. A transmissão ao vivo será realizada pelo YouTube através da FMF TV (canal oficial da Federação Mineira de Futebol) e também pelo canal da SportyNet. Além disso, o jogo estará disponível na plataforma de streaming SportyNet+.